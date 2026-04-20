Andy Borg zeigt Interesse an Schlager-Blondine: "Brauche noch deine Telefonnummer"

Andy Borg feierte in der "Schlager-Spaß"-Ausgabe vom 18. April gleich zwei Premieren – und erfüllte einen Herzenswunsch. Charmant und witzig führte er durch die Sendung – und wies einen vorlauten Musikanten humorvoll in die Schranken...

In der "Schlager-Spaß"-Ausgabe vom 18. April durften sich die Zuschauer gleich über mehrere Premieren freuen: Peter Kraus (87) präsentierte in der Sendung erstmals ein Duett mit seinem Sohn Mike (52) und Schlager-Star Sonia Liebing (36) trat zum ersten Mal in Andy Borgs Weinstube auf. Mit dabei waren außerdem Silvio d’Anza (51), Brigitte Traeger (52), die Kronwildkrainer, die i-Düpferl, die Schlagerpiloten, die Blaskapelle Blechintakt und die Newcomer Oimgoassn.

Weil sich ein "Schlager-Spaß"-Gast meldet: Andy Borg verpasst Rüffel

Den musikalischen Auftakt des Abends übernahmen die Kronwildkrainer aus Niederösterreich mit ihrem neuen Hit "I drah durch". Bereits bei der Ankündigung sorgte die Band für einen humorvollen Moment.

Als Andy Borg (65) die fünfköpfige Band samt Sängerin vorstellte, fragte er scherzhaft in die Runde: "Wer ist Barbara?" Daraufhin meldete sich lachend ein männlicher Musiker, der neben Sängerin Barbara Heigl stand und fing sich direkt einen Rüffel von Andy Borg ein: "Du kriegst gleich eine Watschn!"

Andy Borg mit den Kronwildkrainern im "Schlager-Spaß" am 18. April. © Screenshot SWR

"Schlager-Spaß"-Fan bekommt Herzenswunsch erfüllt

Für Zuschauerin Babette aus Franken nahm der Abend in der Weinstube eine ganz besondere Wendung. Die 73-Jährige ist großer "Schlager-Spaß"-Fan und hatte sich per Video beworben, um Alma einmal hinter der Theke helfen zu dürfen. Ihr Herzenswunsch ging tatsächlich in Erfüllung. Als Andy Borg erfuhr, dass ihr Einsatz auch noch auf ihren Geburtstag fiel, stimmten alle Anwesenden spontan ein Ständchen an.

Zuschauerin Babette feierte ihren Geburtstag in Andy Borgs Weinstube. © Screenshot SWR

Andy Borg gesteht: "Würde an meinem Geburtstag nicht arbeiten wollen"

"Ich würde an meinem Geburtstag nicht arbeiten wollen", grinste Borg und spielte damit auf Babettes Aushilfsjob hinter der Theke an. "Das ist für mich ein Vergnügen", lächelte Babette, die gleich noch einen Zuschauerbrief vorlesen durfte. "Ich möchte den einfach nicht lesen", erklärte Borg und ergänzte: "Die Wahrheit ist, ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Ich könnte das gar nicht." So übernahm Babette den Brief und las den Musikwunsch ("Ach, ich habe in meinem Herzen") der Zuschauerin vor, den Andy Borg anschließend gemeinsam mit Brigitte Traeger erfüllte.

Andy Borg sorgt beim "Schlager-Spaß" mit zwei Premieren und einem humorvollen Schlagabtausch für beste Unterhaltung. © Screenshot SWR

Andy Borg bittet Zuschauer: "Schreiben Sie uns keine Briefe mehr!"

Eine besondere Überraschung erlebte auch ein Zuschauer aus dem Erzgebirge, der Andy Borg per Brief um einen persönlichen Anruf bat. Dass der Moderator wirklich zum Telefon griff, hätte der Mann allerdings nicht gedacht. Im Gespräch ging es dann aber nicht wie gedacht um einen Musikwunsch, sondern tatsächlich nur darum, mit Andy Borg "zu plaudern". Borg reagierte daraufhin mit gespielter Empörung: "Schreiben Sie uns keine Briefe mehr!" An den Zuschauer gewandt ergänzte er: "In der Dienstzeit kann ich doch nicht privat mit dir telefonieren." Einen Musikwunsch bekam der Zuschauer im Anschluss natürlich trotzdem erfüllt.

Andy Borg zeigt Interesse an Sonia Liebing: "Brauche noch deine Telefonnummer"

Für Sonia Liebing war es der erste Auftritt beim "Schlager-Spaß". Die Schlagersängerin füllt regelmäßig große Hallen und freute sich sichtlich über ihr Debüt in der Weinstube. "Ich habe die letzten Jahre auf deine Einladung gewartet", verriet Liebing mit einem Lächeln. Borg konterte charmant: "Ich hab’s an die falsche Adresse geschickt. Das soll heißen, ich brauche noch deine Telefonnummer." Ob Liebing ab jetzt öfter in Andy Borgs Weinstube auftritt? Borg zeigte auf jeden Fall sein Interesse an Liebings Künste.

Peter und Mike Kraus singen beim "Schlager-Spaß" erstmals ein Duett

Eine besondere Premiere erlebten zudem Peter Kraus und sein Sohn Mike: Die beiden gaben erstmals in der Sendung ein Duett zum Besten – und kündigten für 2027 ihre gemeinsame Tour an. "Das darf ja nicht wahr sein", staunte Borg anerkennend. "Ich wollte unbedingt noch einen Song mit meinem Dad aufnehmen, der zeigt, dass ich dankbar bin für das, was wir haben", erklärte Mike, bevor er gemeinsam mit seinem Vater das Lied "Für immer vereint" auf der Bühne präsentierte.

Peter Kraus und sein Sohn Mike performen in Andy Borgs Weinstube ein Duett. © Screenshot SWR

Mai-Ausgabe vom "Schlager-Spaß" entfällt

Am 23. Mai wird es entgegen der ursprünglichen Planung keine neue "Schlager-Spaß"-Ausgabe geben. Stattdessen zeigt der SWR ein Best-of. Grund hierfür seien "programmplanerische Gründe". Die nächste reguläre Ausgabe ist erst für den 13. Juni vorgesehen und wird zur gewohnten Sendezeit sowohl im SWR als auch im MDR ausgestrahlt. Zudem dürfen sich die Zuschauer am 25. Juli auf das große Open-Air-Event "Sommer-Spaß mit Andy Borg" freuen.