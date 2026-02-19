Andy Borg über heiklen Moment vor TV-Show: "Nicht mehr fröhlich"

Am kommenden Samstag präsentiert Andy Borg wieder seinen beliebten "Schlagerspaß" im SWR. Die gute Laune des Entertainers kommt nicht von ungefähr, wie er jetzt verraten hat. Dennoch gibt es für ihn ein absolutes No-Go, bevor er auf die Bühne tritt.

Mit seinen "Schlagerspaß"-Shows begeistert Gastgeber Andy Borg regelmäßig ein Millionenpublikum. Dabei zeigt sich der 65-Jährige stets von seiner gut gelaunten Seite, scherzt mit den Promi-Gästen und unterhält mit skurrilen Aktionen. Damit ihm das Lachen nicht vergeht, verzichtet er auf eine ganz bestimmte Sache.

"Schlagerspaß"-Gastgeber offenbart: "Ich bin total sensibel"

Einen grantigen Andy Borg wollen die Zuschauer höchstwahrscheinlich nicht im TV sehen. Sein Gemütszustand lasse sich jedoch sehr leicht beeinflussen, wie er im Gespräch mit "Das goldene Blatt" verraten hat, denn: "Ich bin total sensibel." Ein überraschendes Geständnis des Entertainers, der sich sonst auf der Bühne und bei seinen Shows so selbstsicher zeigt.

Besonders kurz vor seinen "Schlagerspaß mit Andy Borg"-Auftritten kann der sympathische Österreicher durchaus empfindlich reagieren. "Da kann ich mir zum Beispiel keine Brennpunkte im TV ansehen", berichtet er weiter. Das hat einen besonderen Hintergrund, wie der Sänger erläutert: "Schlechte Nachrichten nehme ich mir so zu Herzen, dass ich dann auf der Bühne nicht mehr fröhlich sein könnte." Seine einfühlsame Seite sieht Andy Borg aber nicht negativ, denn er konzentriere sich dabei vor allem auf das Positive: "Sensibel beinhaltet, dass man alles, was man erfährt, sieht, riecht, schmeckt und spürt, intensiv erlebt." Der Schlagerstar betont, dass ihm in seinem Leben schon sehr viel Gutes widerfahren sei.

Andy Borg über "größte Herausforderung" als Entertainer in der Schlagerbranche

Andy Borg scheint sich viele Gedanken darüber zu machen, wie er seinen "Schlagerspaß" für die Zuschauer vor Ort und vor den heimischen Bildschirmen so schön wie möglich gestalten kann. Sein sensibles Gemüt könnte ihm da unter Umständen auch mal im Weg stehen. "Die größte Herausforderung ist der Versuch, es so vielen wie möglich recht zu machen", sagte er vergangenes Jahr im Gespräch mit der AZ. "Ich versuche immer, für möglichst viele Fans den richtigen Ton zu treffen, um die meisten glücklich zu machen."

Damit dürfte klar sein: Andy Borg ist es eine Herzensangelegenheit, dass jeder auf seinen Veranstaltungen größtmöglichen Spaß hat. Ob ihm das auch mit seinem nächsten Schlagerspaß gelingt? Das sehen die Zuschauer am Samstag, 21. Februar, ab 20.15 Uhr im SWR.