Andy Borg spricht über Ehe-Streit mit Frau Birgit – und zieht Konsequenzen

Seit über 25 Jahren ist Moderator Andy Borg mit Ehefrau Birgit verheiratet, doch die Beziehung hat so manche "Höhe und Tiefen" überstanden. Jetzt spricht der Schlager-Star auch über Streitigkeiten – und die Folgen.

Mit dem "Schlager-Spaß" hat Andy Borg (64) die Herzen eines treuen TV-Publikums erobert. Vor wenigen Monaten bestätigte der SWR, dass er weiterhin nicht auf die Musiksendung verzichten will. Seit 2018 moderiert der gebürtige Österreicher die erfolgreiche Show. Immer dabei: Ehefrau Birgit (53).

Meinungsverschiedenheiten: Andy Borg will Streitigkeiten mit Frau schnell klären

"Wenn wir uns in diesem Augenblick nicht sehen würden, würde mich das nervös machen. Sie ist bei jeder meiner Sendungen hinter den Kulissen dabei. Das beruhigt mich", verrät Andy Borg dem "Goldenen Blatt". Erst im vergangenen Jahr feierten der Entertainer und seine Liebste ihre Silberhochzeit. "Verändert hat sich die Liebe zwischen uns nicht, sie hat sich verfestigt!", sagt Borg. Die Worte "in Höhen und Tiefen" haben Bestand und würden sich "auch nicht abnutzen", so der 64-Jährige. Er gibt aber auch zu, dass es hin und wieder kleinere Streitigkeiten in der Ehe gebe.

Konsequenz aus Streit: Versöhnung mit Ehefrau vor dem Schlafengehen

Doch wirklich dramatisch ist der Zoff nie, so der Romantiker. Borg gibt zu, dass er Konsequenzen aus den Streitigkeiten ziehe und immer an einer Versöhnung interessiert sei: "Ich muss mich allerdings vor dem Schlafengehen wieder mit meinem Schatz vertragen." Wenn es um den Zustand seiner Ehe geht, muss Andy Borg oft viele Schlagzeilen lesen. In einem AZ-Interview vom April 2025 verrät Andy Borg in Bezug auf seine Partnerschaft: "Wenn [beispielsweise, d. R.] geschrieben wird, dass ich [mit anderen Damen, d. R.] flirte – mei, dann ist das halt so. Damit können wir gut umgehen." Eifersüchteleien gibt es demnach in der Beziehung von Borg und Ehefrau Birgit nicht. Für den 64-Jährigen sei hingegen schlimm, wenn er "falsche Todesnachrichten" über sich im Internet entdecke: "Das ist unterirdisch. Wenn meine Mutter so etwas liest, bevor ich sie darüber aufklären kann, ist das Wahnsinn."

Privatleben von Andy Borg: "Komplett unspektakulär"

Auf der Bühne schafft es Andy Borg immer wieder, ein großes Publikum zu begeistern. Privat sei er jedoch "komplett unspektakulär". Der 64-Jährige schildert gegenüber der AZ: "Ich werde nie eine Autobiografie schreiben und gehe auch total ungern und höchst selten in Talkshows." Borgs Alltag sei "ganz normal". Seine Frau gehe für die beiden einkaufen, er selbst "liebe [...] die Gartenarbeit". Erst, wenn er vor die Kamera tritt, wird der gebürtige Wiener demnach zum Entertainer.

Neben dem "Schlager-Spaß mit Andy Borg" hat der SWR im Vorfeld eine neue Staffel von "Immer wieder sonntags" angekündigt. Bereits am 15. Juni war der Startschuss – im Wochentakt moderiert Stefan Mross seitdem wieder live aus dem Europapark Rust.