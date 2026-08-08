Andy Borg spricht offen über Ehe: "Für Birgit eine Herausforderung"

Sie gelten als echtes Traumpaar in der Schlagerbranche: Andy Borg und seine Ehefrau Birgit, mit der er seit mehr als 25 Jahren verheiratet ist. Nun gewähren sie private Einblicke – und verraten, mit welcher liebevollen Geste Andy Borg nicht immer punkten kann.

Andy Borg (65) begeistert regelmäßig das Publikum vom "Schlager-Spaß": Der Moderator ist als echte Frohnatur bekannt. Privat hat er das Glück in seiner Birgit gefunden, mit der er seit 1999 verheiratet ist. Das Paar ist noch immer ein Herz und eine Seele – und hat angeblich seit 1992 keine einzige Nacht getrennt voneinander verbracht. Nun gewähren die Borgs private Einblicke in ihr Eheleben.

Andy Borg über Ehefrau: "Bin manchmal eine Herausforderung für Birgit"

"Es gibt kein Rezept dafür", sagt Andy Borg im Gespräch mit "Das Neue" über seine glückliche Ehe. "Entweder es passt, oder man geht wieder auseinander." Und mit seiner Birgit scheint es einfach zu passen, denn der Schlagerstar betont, dass er sich auf sie immer verlassen kann: "Meine Frau löst alle Probleme, bevor sie für mich überhaupt zu einer Herausforderung werden können."

Daraufhin räumt der 65-Jährige ehrlich ein: "Ich bin allerdings manchmal selbst eine Herausforderung für Birgit! Ich bringe ihr jeden Morgen einen Kaffee ans Bett. Und wehe, der Milchschaum ist nicht richtig gelungen, dann hat sie diesen ganz besonderen Blick, bei dem ich weiß, dass ich besser schnell wieder in die Küche gehe und neuen Milchschaum schlage." Ein verzeihliches Vergehen, wie auch Birgit findet: "Da merkt man, dass wir keine wirklich großen Probleme in unserer Ehe haben, wenn nur über den Milchschaum diskutiert wird."

Jeden Morgen bringt Andy Borg seiner Birgit den Kaffee ans Bett. © BrauerPhotos/G.Hofer

Romantische Geste von Andy Borgs Frau: "Kann nur Liebe sein"

Der Moderator vom "Schlager-Spaß" verrät auch, dass die romantischen Gesten in seiner Ehe nicht nur von ihm ausgehen – und erinnert sich an eine konkrete Situation zurück: "Ich hatte neulich einen Männer-Schnupfen der allerübelsten Sorte. Damit ist wirklich nicht zu spaßen! Jeder Mann kann das nachempfinden. Deshalb bin ich morgens im Bett liegen geblieben, während meine Frau schon allein losgefahren ist."

Birgit gelang es, ihm eine echte Freude zu machen, wie er erzählt: "In der Küche fand ich dann einen Zettel, auf dem stand: 'Ich liebe dich' – mit vielen gemalten Herzen drum herum. Das fand ich sehr romantisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Birgit überhaupt nicht zeichnen kann. Die Herzen habe ich trotzdem erkannt – das kann nur Liebe sein! Solche kleinen romantischen Gesten bereichern die Liebe", ist sich der 65-Jährige sicher.