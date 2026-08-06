Andy Borg macht's wie früher: Dieses Ritual gibt er bis heute nicht auf

Zwischen WhatsApp-Grüßen und romantischer Nostalgie: Andy Borg und Ehefrau Birgit verbinden im Italien-Urlaub Moderne mit Tradition. Der Schlagerstar verrät der AZ, warum er auf ein besonderes Ritual bis heute nicht verzichten möchte.

Seit 1999 sind Birgit und Andy Borg verheiratet mit Ehefrau Birgit Doppelte Geburtstagsfeier - Roter Teppich zum 75. Geburtstag von WernerKimmig & 50 Jahre Kimmig Entertainment im Europapark in Rust am 23.08.2023 / Foto: BrauerPhotos / G.Hofer

Wenn Andy Borg mit Ehefrau Birgit in den Urlaub fährt, dann bleibt manches ganz bewusst so, wie es schon vor Jahrzehnten war. Trotz Smartphone, WhatsApp und Live-Standort hält der 65-jährige Schlagerstar an einer lieb gewonnenen Tradition fest. Und sorgt damit bis heute für eine kleine Überraschung bei Familie und Freunden.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" läuft im MDR und im SWR

Beruflich könnte es für den Entertainer kaum besser laufen. Im Europa-Park Rust wurde jetzt bereits zum dritten Mal "Sommer-Spaß mit Andy Borg" aufgezeichnet. Die große Open-Air-Show, die auf dem Gelände entsteht, auf dem sonst "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross produziert wird, läuft am 8. August 2026 um 20.15 Uhr im MDR und SWR. Mit dabei sind unter anderem Helmut Lotti, Nicole, Stefan Mross, Die Paldauer, Joey Heindle, Conny & die Sonntagsfahrer, Damiano Maiolini, Tabi und Die Lauser.

Andy Borg verrät der AZ sein ganz persönliches Urlaubsritual

Doch wenn die Kameras ausgeschaltet sind, genießt Borg vor allem eines: spontane Auszeiten mit seiner Frau Birgit. Große Reisepläne gibt es dabei nicht. "Unser Sommer-Spaß ist das Privileg, spontan zu entscheiden, ob wir nach Italien fahren – oder nach Italien", sagt Andy Borg mit einem Augenzwinkern der AZ. "Da wir mit dem Auto fahren, nehmen wir einfach alles, was wir brauchen, mit. Birgit nimmt mich mit – und ich Birgit."

Andy Borg schreibt bis heute Postkarten

Während viele Urlauber ihre schönsten Momente längst über Instagram oder WhatsApp teilen, setzt Andy Borg auf eine Tradition, die für viele längst aus der Mode gekommen ist. "Ja, wir schreiben Postkarten! Es ist ein wunderprächtiges Ritual aus der guten alten Zeit", erzählt der Schlagerstar der AZ.

Dass die Postkarten häufig erst nach der Rückkehr aus dem Urlaub im Briefkasten landen, stört ihn dabei überhaupt nicht – im Gegenteil. Borg zur AZ: "Nach all den WhatsApp-Fotos und Live-Standorten während des Aufenthaltes ist es für die Lieben zu Hause nach unserem Urlaub eine kleine, schöne Freude."

Ein kleines Stück Nostalgie, das Andy Borg bis heute pflegt – und das perfekt zu seiner bodenständigen Art passt. Während vieles immer digitaler und schneller wird, hält der Publikumsliebling bewusst an einem Ritual fest, das Erinnerungen schafft und zeigt: Manchmal sind es gerade die kleinen Gesten, die am längsten in Erinnerung bleiben.