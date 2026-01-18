Andy Borg macht Gästen Ansage: "Muss mir überlegen, ob ich euch nochmal einlade"

In der neuesten "Schlager-Spaß"-Ausgabe sorgte ein Zuschauerbrief in Andy Borgs Weinstube kurzzeitig für Verwirrung – zumindest beim Gastgeber.

In der "Schlager-Spaß"-Ausgabe vom 17. Januar gaben sich unter anderem die Amigos die Ehre. Schlagersänger Peter Orloff war ebenfalls in Andy Borgs Weinstube zu Gast, wie die Trachtengruppe Glottertal, Andreas Hastreiter, Natalie Holzner und die "Stimmen der Berge".

Mitten in der Sendung– Gast äußert persönliches Anliegen

Wie in jeder Sendung bekam Borgs Assistentin Alma auch diesmal tatkräftige Unterstützung von einem prominenten Gast hinter der Bar. Dennis, Mitglied der Trachtengruppe Glottertal, bediente im Lauf des Abends nicht nur die Jukebox für Musikwünsche, sondern schenkte gemeinsam mit Alma Getränke aus. Nachdem Andy Borg den Helfer offiziell vorgestellt hatte, nutzte Dennis die Gelegenheit für ein persönliches Anliegen und wandte sich plötzlich an Borg: "Bevor es weitergeht, hätte ich noch eine kleine Bitte an dich."

Der Trachtenverein Glottertal feiert 200-jährigen Geburtstag – und Dennis holt sich mitten in der Sendung eine persönliche Grußbotschaft von Andy Borg. © Screenshot SWR

Weil sein Trachtenverein 200-jährigen Geburtstag feiere, würde er sich eine Grußbotschaft von ihm wünschen – live aus dem Studio. Alma bot an, das Ganze mit dem Handy zu filmen. "Was soll ich sagen?", fragte Borg unsicher. Und ergänzte schmunzelnd an die Zuschauer gewandt: "Sie werden Zeuge, wie der Bub jetzt umeinanderstottert, wenn er jemandem zum Geburtstag gratuliert." Die Botschaft ging Andy Borg dann doch recht leicht von den Lippen.

Zuschauerbrief sorgt für Ärger in Andy Borgs Weinstube

Ganz im Gegensatz zu einem Brief, den er von Alma kurz darauf überreicht bekam. Der Schreiber bekannte sich als "großer Fan von Roy Black". Für Andy Borg war der Name des Briefschreibers offenbar nur schwer zu entziffern. "Wer schreibt das denn? Ich kann das nicht lesen", beschwerte er sich. Und rüffelte die Zuschauer vor laufender Kamera: "Ihr müsst größer schreiben, wenn ihr mir schreibt und vor allem langsamer!"

Nach einem Zuschauerbrief macht Andy Borg seinem Ärger vor laufender Kamera Luft. © Screenshot SWR

Peinliche Namensverwechslung irritiert Andy Borg

Vor dem Auftritt der Trachtengruppe Glottertal folgte der nächste kleine Patzer: Borg kündigte zunächst den falschen Namen an. "Wir begrüßen jetzt den Dennis. Wo ist der denn, hast du den schon auf die Bühne geschickt?", fragt er irritiert und korrigiert sich dann: "Dennis haben wir schon kennengelernt. Jetzt lernen wir Florian kennen."

Auf dem Weg zur Bühne stolperte Borg dann auch noch über die Treppenstufen, nahm es jedoch mit Humor. Für Florian, gelernter Maurer, fand der Gastgeber schließlich lobende Worte: "Ich beneide alle Menschen, die einen Handwerksberuf haben, denn wir alle, die davon profitieren, wissen das oft nicht zu schätzen."

Die "Stimmen der Berge" können auch nordisch - und sorgten mit einem Medley norddeutscher Klassiker für Stimmung in Andy Borgs Weinstube. © Screenshot SWR

Andy Borg macht Gästen Ansage: "Muss mir überlegen, ob ich euch nochmal einlade"

Gegen Ende der Sendung sorgten die "Stimmen der Berge" mit einem eher ungewöhnlichen Hit-Medley noch einmal für Stimmung in der Weinstube. Die bayerische Schlagergruppe widmete sich mit großer Leidenschaft einigen norddeutschen Klassikern.

"Ich muss mir das wirklich überlegen, ob ich euch nochmal einlade. Ihr seid so vielseitig verwendbar, das ist unglaublich", tadelte Andy Borg die Gruppe im Anschluss scherzhaft. Weitergelacht und mit geschunkelt werden können die Fans am 21. Februar. Dann gibt es eine neue "Schlager-Spaß"-Ausgabe.