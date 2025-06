Andy Borg ganz privat: Was er jetzt über seine Kinder verrät

In der Schlagerbranche gehört Andy Borg zu den ganz Großen und feiert mit seinen "Schlager-Spaß"-Shows beeindruckende Erfolge. Doch wie unterscheidet sich der Entertainer von der Privatperson? Was halten seine Kinder vom Job des berühmten Vaters? Der AZ hat er es verraten.

Wenn man es in der Schlagerbranche schaffen will, muss man einen eisernen Willen an den Tag legen, denn die Konkurrenz ist groß. Einer, der es geschafft hat, ist Sänger und Entertainer Andy Borg (64). Regelmäßig unterhält er mit "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV hunderttausende Fans. Doch der Erfolg hat auch seinen Preis. Wie tickt der Showmaster abseits des Rampenlichts? Und wie geht es seinen Kindern damit, den Promi-Papa regelmäßig im Fernsehen zu sehen? Im Gespräch mit der AZ hat Andy Borg jetzt Privates ausgeplaudert.

Andy Borg privat: So lebt er mit seiner Ehefrau

Wenn der Entertainer mal nicht auf der Bühne steht, scheint er ein ganz normales Leben zu führen. "Ich bin komplett unspektakulär", sagt er gut gelaunt zur AZ. Seine Karriere als Künstler ist ihm sehr wichtig, allerdings scheint er sich als Person des öffentlichen Lebens nicht sonderlich wohlzufühlen. "Ich werde nie eine Autobiografie schreiben und gehe auch total ungern und höchst selten in Talkshows."

Seinen Alltag abseits der glitzernden Schlagerwelt verbringe er mit seiner Ehefrau "ganz normal", wie Andy Borg betont. Von Gängen in den Supermarkt bis hin zu Zahnarztbesuchen – sein Leben verläuft in geregelten Bahnen. "Ich liebe auch die Gartenarbeit", schwärmt er gegenüber der AZ.

Andy Borg und seine Ehefrau Birgit führen abseits des Rampenlichts ein unspektakuläres Leben. © imago/APress

Kinder von Andy Borg ziehen normales Leben vor

Mit Birgit Meyer ist Andy Borg seit 1999 in zweiter Ehe verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Sabine hat er zwei Kinder, Tochter Jasmin und Sohn Patrick. Die beiden Promi-Sprösslinge sind ihrem berühmten Vater nicht ins Rampenlicht gefolgt, sie halten sich aus der Öffentlichkeit heraus. Ist der Schlagerstar deshalb enttäuscht? "Ich sehe das bei meinen Kindern wie bei mir", erklärt Borg im AZ-Gespräch. "Wenn man eine Berufung hat, der man so intensiv nachgehen möchte, dann würde ich da niemals Steine in den Weg legen."

Seine Kinder seien "ganz normale, vernünftige Menschen, die ihr Leben leben". Dass weder der Sohn noch die Tochter eine Karriere im Showbiz angestrebt haben, liege Andy Borg zufolge an den Erfahrungen, die sie mit dem Job ihres Vaters in der Vergangenheit gemacht haben. "Sie sehen am Beispiel ihres berühmten Papas, dass es auch nicht immer lustig ist, wenn man im Jahr für Auftritte über 100.000 Kilometer fährt."

Andy Borg verrät: Deshalb gibt es keine öffentlichen Fotos mit Tochter und Sohn

Auftritte auf roten Teppichen oder im TV an der Seite von Andy Borg vermeiden Tochter Jasmin und Sohn Patrick. Der Entertainer ist auch angehalten, nicht zu viel über das Leben seiner Kinder zu verraten, wie er gegenüber der AZ klarstellt: "Meine Kinder bitten mich auch, dass ich nicht ganz so viel Privates preisgebe."

Da geht es offenbar schon zu weit, mit dem Promi-Papa für die Fotografen zu posieren. "Öffentliche Fotos gibt es [...] keine und das respektiere ich. Sie haben mit der Branche nix zu tun, mögen mich aber trotzdem", erklärt er lachend die Entscheidung seines Nachwuchses. Eine seltene Ausnahme gab es dennoch, denn 2012 begleitete Sohn Patrick ihn zu "Willkommen bei Carmen Nebel".

Andy Borg mit Sohn Patrick 2012 bei "Willkommen bei Carmen Nebel". © imago/STAR-MEDIA

Rente für Andy Borg: So denkt er über ein Karriere-Aus

Dass seine Kinder ihm karrieretechnisch nicht folgen, ist für Andy Borg kein Problem – immerhin läuft seine Karriere nach wie vor sehr erfolgreich. Im November feiert er seinen 65. Geburtstag. Wird er sich bald in die Rente verabschieden? "Nein, um Gottes willen", platzt es im AZ-Gespräch aus ihm heraus. "Ich bin schon so lange in einer glücklichen Lebensphase – privat wie beruflich. Das Leben kommt, wie es kommt."

Dass Andy Borg auch mit höherem Alter noch Erfolge feiern kann, bezeichnet er als "die schönste Zugabe meiner Karriere". Und die will er mit seinen Konzerten und TV-Shows noch lange genießen.