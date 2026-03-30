Andy Borg flüchtet von Bühne: Beinahe-Unfall bringt Schlagerstar in München aus dem Konzept

Aufregung bei der Schlagernacht des Jahres in München: Andy Borg gerät durch eine Feuerfontäne aus dem Takt und muss am Ende von der Bühne sprinten.

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Das hätte auch ins Auge gehen können. Andy Borg auf der Bühne in der Olympiahalle

Bei der Schlagernacht des Jahres fegten die Stars der Szene im Discofox-Tempo über die Bühne der Olympiahalle in München. DJ Ötzi, Ross Antony oder Matthias Reim hatten jeweils rund 20 Minuten Zeit, ihre größten Hits in die ausverkaufte Party-Arena zu bringen.

Schlagernacht des Jahres in München: Andy Borg verpasst Abgang

Einer sorgte dabei unfreiwillig für einen der überraschendsten Momente des Abends: Andy Borg. Der Entertainer verpasste seinen Abgang – und das hatte einen ziemlich heißen Grund. Ging am Ende alles gut? Die AZ war dabei.

Gleich zu Beginn eröffnete Andy Borg die sechsstündige Mega-Show mit Klassikern wie "Die Fischer von San Juan" und "Adios Amor". Bis zum letzten Song "Sarah" lief sein Set routiniert und ohne Wackler.

Andy Borg eröffnete die Schlagernacht des Jahres in München © Jens Niering

Doch kurz vor Schluss wurde es plötzlich brenzlig: Im hinteren Teil der Bühne schoss eine Feuerfontäne aus dem Boden – exakt zum Refrain. Borg erschrak und prüfte sein Jackett. "Das war knapp", rief er ins Mikrofon und sang professionell weiter. Unverletzt, aber sichtlich aus dem Rhythmus gebracht.

Andy Borg mit Fast-Unfall auf der Bühne

Der kleine Schreckmoment hatte Folgen. Nach dem letzten Ton blieb der Moderator zunächst unschlüssig im Scheinwerferlicht stehen, summte leise den Refrain weiter und suchte Orientierung.

"Wo ist denn jetzt dieser Moderator?", fragte er schließlich irritiert ins Publikum. Gemeint war René Travnicek, der ihn zuvor angekündigt hatte. Doch statt Unterstützung wurde es plötzlich dunkel im Saal. "Wir haben keinen Moderator? Ja, guckt euch das an!", kommentierte Borg trocken, ganz in seinem typischen Humor.

Andy Borg: Flucht von der Bühne im letzten Moment

Als dann bereits die ersten Töne des nächsten Künstlers Mickie Krause, der nahtlos übernehmen sollte, durch die Halle dröhnten, wurde es hektisch, denn Andy Borg stand noch immer in der Bühnenmitte.

Andy Borg bei der Schlagernacht des Jahres in München

Ein Mitarbeiter gab Borg schließlich ein deutliches Zeichen und der Schlagerstar verließ die Bühne kurzerhand im Laufschritt. Selbst mit 65 Jahren kann Andy Borg nicht nur singen, sondern im Zweifel auch ziemlich schnell sprinten.