Andy Borg feiert Heiligabend ohne seine Kinder: Das steckt dahinter

Weihnachtszeit ist Familienzeit – zumindest gilt dies für viele Menschen. Auch Andy Borg freut sich auf besinnliche Stunden mit Ehefrau Birgit. Doch wo verbringen seine beiden Kinder die Feiertage? In einem Interview gewährt der Schlagerstar nun ganz private Einblicke.

Im TV sorgt Andy Borg (65) als musikalischer Gast stets für feierliche Laune – wie vor wenigen Wochen erst in Florian Silbereisens (44) "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". An Heiligabend wird er zudem im SWR in "Weihnachten mit Andy Borg" zu sehen sein. Doch wie läuft das Fest der Liebe eigentlich bei ihm zu Hause ab? In einem Interview verrät der Schlagerstar nun, warum seine Kinder Jasmin und Patrick an Heiligabend auf ihn verzichten müssen – und was bei ihm und Ehefrau Birgit (55) an den Feiertagen auf den Tisch kommt.

Andy Borg über Heiligabend: "Zweisamkeit und ganz viel Ruhe"

Im Gespräch mit "Das Goldene Blatt" erklärt Andy Borg, weshalb die Suche nach dem perfekten Geschenk für ihn und seine Liebste längst keine Sorge mehr darstellt: "Birgit und ich schenken uns nichts mehr. Wir genießen das Leben vielmehr so, wie es ist, und gönnen uns auch im Laufe des Jahres immer mal wieder etwas."

Daraufhin verrät der 65-Jährige, wie der 24. Dezember bei ihm aussehen wird: "An Heiligabend zählt für Birgit und mich tatsächlich in Passau die Zweisamkeit und ganz viel Ruhe." Doch seine Kinder Patrick und Jasmin müssten nicht allzu lange auf ihn verzichten, wie er weiter ausführt: "Am 1. Weihnachtsfeiertag fahren wir zu den Familien meiner Kinder, erst nach Köln, dann weiter nach Hamburg. Und dann wieder zurück nach Passau."

An Heiligabend machen es sich Andy Borg und Ehefrau Birgit zu zweit gemütlich. Seine Kinder sieht er an den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen. © imago/APress

Schlagerstar liebt Weihnachtsdeko: "Ich sammele Nussknacker"

Auch wenn Andy Borg das weihnachtliche Schenken nicht praktiziert, so liegen ihm andere Traditionen umso mehr am Herzen: "Für das Dekorieren daheim bin einzig und allein ich zuständig. Und: Ich sammele Nussknacker, Räuchermännchen und Schwibbögen. Inzwischen habe ich über hundert Nussknacker und Räuchermännchen."

Schließlich kommt er auch auf seine kulinarischen Pläne für Heiligabend zu sprechen – die allerdings noch nicht feststehen. Denn Andy Borg und seine Liebste entscheiden spontan am 23. Dezember, was am Feiertag auf den Tisch kommen wird: "Es soll wenig Aufwand und keinen Stress machen, denn Birgit hat mit mir schon genug Stress", räumt der 65-Jährige abschließend ein.