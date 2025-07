Andy Borg düpiert älteres Ehepaar beim "Schlager-Spaß": Gäste wehren sich

Ein Überraschungsauftritt, ein strenger Moderator und eine Discokugel mitten in der Weinstube – in der aktuellen "Schlager-Spaß"-Ausgabe nahm Moderator Andy Borg kein Blatt vor den Mund.

Ein unerwartetes Wiedersehen: Andy Borg begrüßt das tanzfreudige Überraschungspaar Nellia und Dietmar Ehrentraut in seiner Weinstube.

In der neuesten Ausgabe der beliebten SWR-Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ging es wieder hoch her – mit Überraschungsgästen, humorvollen Seitenhieben und ganz viel Schlagermusik. Gleich nach dem Auftritt von "Die Lauser" kam es für den Gastgeber zu einem unerwarteten Wiedersehen:

Andy Borg verdutzt über "Schlager-Spaß"-Gäste Nellia und Dietmar Ehrentraut

Plötzlich betrat ein Tanzpaar das Studio, das Borg nicht unbekannt war. Sichtlich verblüfft fragte der Gastgeber: "Was macht ihr denn hier?" Die Antwort der Überraschungsgäste: "Wir wollen Spaß haben mit dem Andy!" Es sind die bekannten "Schlager-Spaß"-Gäste Nellia und Dietmar Ehrentraut. Das Ehepaar tanzt seit über 40 Jahren leidenschaftlich gern.

Älteres Ehepaar weist Andy Borg zurecht: "Schlager-Spaß" gar nicht mehr so fröhlich

Andy Borg entgegnete überrascht: "Ich habe die Liste vorgelesen, da standet ihr nicht drauf." Nachdem er den Zuschauern seine Gäste vorgestellt hatte, scherzte er bezogen auf die Tanzleidenschaft von Nellia und Dietmar Ehrentraut: "Ihr hupft immer noch umeinander, hab ich gehört." Doch dem Tanzpaar gefiel die Wortwahl des Moderators offensichtlich überhaupt nicht. Mini-Zoff beim "Schlager-Spaß"!

"Schlager-Spaß" mit Andy Borg hat bitterer Beigeschmack: Älteres Ehepaar vermisst Respekt

Während Nellia Ehrentraut verlegen schmunzelte, wies Ehemann Dietmar Gastgeber Andy Borg zurecht. Er unterbrach den Moderator, damit der Respekt möglicherweise nicht verloren geht: "Moment mal, wir tanzen, wir hupfen nicht." Borg schaute verdutzt, überlegte kurz und beschwichtigte dann: "Achso, bei mir schauts aus wie hupfen, selbst wenn ich tanze." Ein Rückblick verriet dem Publikum anschließend, dass das ältere Paar leidenschaftlich gern Rock ’n’ Roll tanzt.

Andy Borg: "Da bestand wenigstens die Möglichkeit, dass man schwanger wird"

Passend dazu hing Andy Borg mit seiner Assistentin Alma wenig später noch eine Discokugel in der Weinstube auf, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. "Ich komme aus einer Zeit, da haben wir noch miteinander getanzt, da bestand wenigstens die Möglichkeit, dass man schwanger wird. Heute tanzt man ja nur noch gegeneinander", scherzte Borg und erntete dafür viele Lacher aus dem Publikum.

Andy Borg und seine Assistentin Alma sorgten mit einer Discokugel in der Weinstube für nostalgische Tanzstimmung. © Screenshot SWR

Schlagersängerin Marianne Cathomen erlebte mit ihrem Auftritt beim "Schlager-Spaß" eine echte Premiere. Andy Borg stellte sie mit einem Augenzwinkern vor: "Eine Kollegin, die zu meiner Schande erst zum ersten Mal im 'Schlager-Spaß' ist."

Die Schweizer Sängerin überzeugte das Publikum mit ihrer Version von "Manchmal in der Nacht" und Andy Borg räumte nach ihrem Auftritt noch schnell mit gewissen Klischees auf: "Wenn noch einmal einer sagt, die Schweizer wären langsam, dann kriegt er es mit mir zu tun. Gemütlich – ich bin ein Wiener, ich weiß, wovon ich spreche – ist sie nicht."

Andy Borg begrüßte die Band voXXclub mit Lob – und einer charmant-strengen Ermahnung nach der Zugabe. © Screenshot SWR

Beim "Schlager-Spaß" unterbricht Andy Borg seinen Promi-Gast: "Setzen!"

Auch die Münchener Band voXXclub sorgte für Aufsehen: Nach ihrer A-cappella-Zugabe des Songs "Echo" unterbrach Andy Borg Sänger Michael Hartinger (42) scherzhaft mit den Worten: "Setzen! Dass du immer gleich übertreiben musst. Bist du aus Vorarlberg, oder was?" Hartinger konterte lachend: "Das ist das Blut in mir, das österreichische." Borg entgegnete daraufhin versöhnlich: "Freu mich, dass ihr da seid." Ein augenzwinkernder Schlagabtausch, der deutlich macht: In Andy Borgs Weinstube geht es nicht nur musikalisch, sondern auch unterhaltsam zur Sache.