Andrzej Cibis und Ehefrau Victoria: So herausfordernd ist ihr Alltag

Die "Let's Dance"-Stars Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis sind seit 2023 Eltern. Wie anstrengend der Alltag mit Beruf und Kind sein kann, verrät das Ehepaar jetzt auf Instagram: "Manchmal möchte man sich in vier Teile teilen."

Andrzej Cibis (37) und seine Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis haben ehrliche Einblicke in ihren Familienalltag gegeben. Seit November 2023 sind die beiden Tänzer Eltern eines Sohnes - und zeigen nun , wie herausfordernd es sein kann, Elternsein und Beruf unter einen Hut zu bringen.

"Das ständige Wechseln zwischen zwei Welten - Familie und Berufsleben ist die tägliche Herausforderung, die wir uns immer wieder aufs Neue stellen. Es ist nicht immer einfach, manchmal möchte man sich in vier Teile teilen, aber du stehst wieder auf und funktionierst mit wenig Schlaf, einer Menge Verpflichtungen, vollen Terminkalender und einer großen Menge Liebe im Herzen ", schreiben sie zu einem gemeinsamen Foto mit Söhnchen Adam.

Das Schönste seien für sie die kleinen Momente: "Dieses eine Lächeln am Morgen, die Augen die dich anschauen und sagen: Mama, Papa ihr seid mein Ein und Alles, mein sicherer Hafen". In diesen Augenblicken, so das Paar, seien alle Sorgen wie weggeblasen.

Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis sind seit zehn Jahren verheiratet

Deutschlandweit bekannt wurde Andrzej Cibis durch seine Teilnahme als Profitänzer in der RTL-Show "Let's Dance".

Seine Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis unterstützte die beliebte RTL-Tanzsendung immer wieder als Choreographin.

Das Paar ist seit mehr als 15 Jahren liiert und heiratete im Jahr 2015. Im Juli 2023 gaben die beiden, die gemeinsam ein Tanzstudio führen, bekannt, dass sie ein Kind erwarten. Im November desselben Jahres wurde dann Sohn Adam geboren.