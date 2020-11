Andrej Mangolds Freundin Jennifer Lange erhält Morddrohungen

Seit ihrem Rauswurf aus dem "Sommerhaus der Stars" war es um Andrej Mangold und Jennifer Lange ruhig geworden. Jetzt meldet sich die Bachelor-Freundin zurück und postet verstörende Nachrichten von Followern.

Andrej Mangold und Jennifer Lange hatten sich in den letzten Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf Instagram hat sich die Freundin des Ex-Bachelors jetzt zurückgemeldet und veröffentlicht hasserfüllte Nachrichten, die sie von Followern erhalten hat.

Jennifer Lange wird auf Instagram beschimpft und bedroht

Mit ihrem Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" scheint sich das Promi-Paar keinen Gefallen getan zu haben. Nach ihrem Rauswurf distanzierten sich Werbepartner öffentlich von Andrej Mangold und Jennifer Lange. In den sozialen Medien erhielten sie für ihr Verhalten in der Trash-Show zahlreiche beleidigende Kommentare. Wie böse manche Statements sind, zeigt die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Jennifer Lange wird darin unter anderem als "Missgeburt", "Dreckstück" und "magersüchtiges Wrack" beschimpft. Einige Zuschauer der RTL-Sendung wünschen ihr sogar den Tod und schicken ihr Morddrohungen. Die Mangold-Freundin erhält Nachrichten wie "Verbrenn beim lebendigen Leib" und "ich würde dich mit Benzin überschütten und verbrennen". Ob sie die Verfasser bei der Polizei angezeigt hat, ist nicht bekannt.

"Sommerhaus"-Wiedersehen: Georgina Fleur greift Jennifer Lange an

Andrej Mangold hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem TV-Eklat geäußert. Am Sonntag sind er und seine Freundin aber zu Gast in der Wiedersehens-Show von "Das Sommerhaus der Stars". Dort treffen die Promi-Paare wieder aufeinander und können sich über das Vorgefallene aussprechen.

Dass diese Reunion großes Potenzial für erneuten Streit hat, zeigen erste Bilder der Sendung. Vor allem Georgina Fleur geht darin auf Jennifer Lange los, nachdem diese in Tränen ausgebrochen war. "Haben die anderen auch so geweint, als ihr die so fertig gemacht habt", will die Ex-Dschungelcamperin von der Influencerin wissen. "Ich habe niemanden fertig gemacht", verteidigt sich Jennifer.

Georgina Fleur wird in der Show wahrscheinlich nicht der einzige Promi sein, der mit Andrej Mangold und Jennifer Lange noch ein klärendes Gespräch fordert.