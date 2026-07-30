Andreas Giebel bei "Watzmann ermittelt": ARD spricht Klartext nach Fußamputation

Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, musste sich der Münchner Kabarettist und Schauspieler Andreas Giebel den rechten Fuß amputieren lassen. Welche Auswirkungen hat das auf seine Rolle in der TV-Serie "Watzmann ermittelt"? In der AZ klärt die ARD auf.

Es war ein Schock für die TV-Welt und Fans der Krimireihe "Watzmann ermittelt": Nach jahrelangen Beschwerden wurde dem Hauptdarsteller Andreas Giebel in einer Operation der rechte Fuß abgenommen, wie " " berichtet. Ein herber Schicksalsschlag für den 68-Jährigen, der seit über 40 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera zu Hause ist. Wie es nun mit seinem Serien-Engagement weitergeht, hat die AZ von der ARD erfahren.

ARD bestätigt: Dreharbeiten zu "Watzmann ermittelt" sind gestartet

Nach der Amputation soll Andreas Giebel während der Reha auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Kann er weiterhin für "Watzmann ermittelt" drehen? Ja, teilt die Produktion mit. "Die Dreharbeiten zur achten Staffel der beliebten ARD-Vorabendserie 'Watzmann ermittelt' haben am 16. Juni in Berchtesgaden und der umliegenden Region begonnen", erklärt der Sender der AZ in einem Statement. "Andreas Giebel gehört in der Rolle des Kommissars 'Benedikt Beissl' weiterhin zum festen Hauptcast der Serie."

Neue Kollegin neben Andreas Giebel: ARD-Serie bekommt Zuwachs

Damit ist klar: Andreas Giebel ist auch für die neuen Folgen wieder in die Rolle des Kriminalhauptkommissars "Benedikt Beissl" geschlüpft – und hat sogar Verstärkung bekommen. "Neben seinen Kollegen Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) wird in der neuen Staffel eine zusätzliche Kommissarin das Team verstärken und für spannende Ermittlungen rund um den Watzmann sorgen." Welche Schauspielerin zur Serie dazugestoßen ist, bleibt noch ein Geheimnis.

Eisi Gulp und Andreas Giebel in der sechsten Staffel "Watzmann ermittelt". © ARD/Lucky Bird Pictures/Christoph Krauth

Und wie geht es in der Serie für Andreas Giebel weiter? Wird die Fußamputation Auswirkungen auf seine Rolle haben? Ob Kriminalhauptkommissar "Benedikt Beissl" bei "Watzmann ermittelt" in den neuen Folgen im Rollstuhl sitzen wird oder auf einen Stock angewiesen sein wird, bleibt abzuwarten. Auch über den aktuellen Gesundheitszustand des Schauspielers und seine psychische Verfassung nach dem Eingriff ist bislang nichts bekannt. Die ARD teilt hierzu mit: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre grundsätzlich keine Auskünfte über den Gesundheitszustand von Personen geben." Dass Giebel trotz der Fußamputation der Serie erhalten bleibt, dürfte die Zuschauer dennoch freuen.