Andreas Gabalier privat: Alpen-Rocker schwärmt offen von Promi-Freundin

Andreas Gabalier richtet liebe Worte an eine Promi-Freundin aus Bayern. Im AZ-Interview gewährt der Sänger einen seltenen Einblick in sein Privatleben.

Das Liebesleben von Andreas Gabalier (41) ist ein Geheimnis. Im Oktober 2025 wurde bekannt, dass der Alpen-Rocker nach mehreren Jahren Single-Dasein wieder vergeben ist. Doch wer die Dame ist, die sein Herz erobert hat, hält der Österreicher unter Verschluss. Im Interview mit der AZ schwärmt er jetzt von einer anderen Frau ...

Privatleben von Andreas Gabalier: Sänger schwärmt von Promi-Freundin

Neben der Beziehung zu seiner Herzensdame sind Andreas Gabalier auch seine engen Freundschaften wichtig. Eine Dame, die sich sehr gut mit dem Musiker versteht, ist Kabarettistin Monika Gruber (55). Die beiden sind befreundet, seit die Bayerin den Österreicher vor einigen Jahren am Flughafen ansprach. Zudem fanden die Entertainer bereits beruflich zueinander. "Wir haben schon das ein oder andere Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden", so Gabalier im AZ-Interview. Im August 2023 trat die Gruberin im Vorprogramm bei seinen Konzerten in Kitzbühel auf. Der 41-Jährige revanchierte sich und unterstützte seine gute Freundin im März 2024 bei ihrem Live-Auftritt in München.

"Was ich an Monika sehr schätze: dass sie ihre Meinung hat und auch dazu steht. Und wir teilen die gleiche Art von Humor. Das verbindet", schwärmt Gabalier nun in der AZ. Die bayerisch-österreichische Freundschaft scheint wohl nicht nur oberflächlich zu sein.

Monika Gruber (li.) und Andreas Gabalier sind gut befreundet – auf und neben der Bühne. © imago/Daniel Scharinger

Macho-Image von Andreas Gabalier: Was Monika Gruber jetzt verrät

Gruber scheint ihren Kompagnon bestens zu kennen. Vor Kurzem räumte sie mit einem Missverständnis auf, das den Musiker seit jeher begleitet. "Entgegen der landläufigen Meinung, dass Herr Gabalier ein alter Macho ist, ist er eigentlich ein perfekter Hausmann", meinte sie im Gespräch mit " ". Es sei eine große Leidenschaft des Sängers, sich um den Haushalt zu kümmern. Der AZ verrät Gabalier nun: "Das stimmt tatsächlich, ich bügle wirklich gerne, und ich wasche natürlich auch alles selbst." Mit ihren Aussagen liegt die Gruberin also völlig richtig: "Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein guter Hausmann bin."

Andreas Gabalier spricht über Liebe: "Mit wem ich mittlerweile mein Privatleben teile"

Die Hausmanns-Qualitäten des Alpen-Rockers dürften auch seiner Partnerin sehr gefallen. Offenbar übernimmt Gabalier die alltäglichen Aufgaben zu Hause mit großer Selbstverständlichkeit. Wer seine Freundin ist, will Andreas Gabalier weiterhin geheim halten: "Mein Privatleben bleibt mein Privatleben." Die Neugier seiner vielen weiblichen Fans auf sein Liebesleben dürfte das kaum schmälern. Beim Blick aufs Handy muss der Musiker jedenfalls häufig schmunzeln. "Amüsant ist, mit wem ich dank KI mittlerweile alles mein Privatleben teile", witzelt er im AZ-Interview. Die künstliche Intelligenz hat ihm offenbar schon so manche Romanze angedichtet.

Andreas Gabalier und seine Ex-Partnerin Silvia Schneider im April 2017. Wer heute seine Freundin ist, hält der Musiker geheim. © imago/Tinkeres

Vor seiner aktuellen Beziehung war Fernsehmoderatorin Silvia Schneider seine letzte offiziell bestätigte Partnerin. 2019 trennte sich das Paar. Danach machten zwar immer wieder Liebesgerüchte die Runde, doch Gabalier bekannte sich nie zu einer neuen Romanze. Mit seiner heutigen Freundin scheint der Alpen-Rocker nun sein privates Glück gefunden zu haben.