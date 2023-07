Andrea Kiewel verteidigt Po-Grapscher aus dem "ZDF-Fernsehgarten"

Ein Po-Tätschler im "ZDF-Fernsehgarten" zog weite Kreise in den sozialen Netzwerken. Jetzt klärt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel die Situation auf – und nimmt den Gast in Schutz.

Andrea Kiewel am Sonntag im "ZDF Fernsehgarten".

"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel beschwerte sich in der Live-Sendung am Sonntag, dass ihr einer der Gäste wohl etwas zu nah gekommen sei. Im Nachgang entschuldigt sie sich jedoch für den Vorwurf, denn der vermeintliche Grapscher war gar keiner. Es war eher ein unabsichtlicher Fauxpas eines Zuschauers und keine übergriffige Geste.

Zu dem Vorfall kam es, als Andrea Kiewel über Urlaubspläne sprach – und sich dabei zu einem Mann im Publikum gesellte, der wie sie ein gelbes Outfit trug. Dabei legte sie ihren Arm um ihn. Er zog nach, doch sein Arm landete ein wenig zu tief...

Wenn einer steht und der andere sitzt, dann berührt man sich eben ganz komisch": Andrea Kiewel mit dem Gast, der unabsichtlich zum Po-Grapscher wurde. © ZDF/Screenshot

Gast fasst Andrea Kiewing an den Po – unabsichtlich?

"Ey, Sie haben mir an den Po gefasst", warf die Moderatorin dem Herren daraufhin empört vor. Kiwi nahm es aber offenbar mit Humor. Dem Zuschauer war die Situation aber sehr unangenehm.

Im Nachgang hat sich "Kiwi" jetzt in " " über den Vorfall geäußert: "Ach, der arme Kerl. Das war ja nicht wirklich betatscht. Es ist doch so: Wenn einer steht und der andere sitzt, dann berührt man sich eben ganz komisch." Offenbar tut ihr ihre Reaktion über die unabsichtliche Berührung als auch der Wirbel, der darum entstanden ist, leid. Der Gast, der dadurch ungewollt in das Interesse der Medien geraten ist, wird es ihr hoffentlich verzeihen.