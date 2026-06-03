Andrea Kiewel über Arbeit mit "Fernsehgarten"-Team: "Sorgt für Diskussionen"

2026 feiert der "ZDF-Fernsehgarten" sein 40-jähriges Jubiläum. Seit mehr als 25 Jahren dabei (mit kleiner Unterbrechung): Andrea Kiewel als DAS Gesicht der Gute-Laune-Sendung. Nun verrät Kiwi, was in einer "Fernsehgarten"-Woche wirklich hinter den Kulissen passiert.

Andrea Kiewel (60) führt seit vielen Jahren durch den "Fernsehgarten" und brennt noch immer für die ZDF-Show. Regelmäßig pendelt die Moderatorin zwischen ihrer Wahlheimat Israel und dem Drehort Mainz, um das Musik-Format präsentieren zu können. Doch wie kann man sich die Vorbereitungen für die großen Liveshows vorstellen? Kiwi plaudert jetzt aus dem "Fernsehgarten"-Nähkästchen.

"Fernsehgarten" im ZDF: Andrea Kiewel über Teamarbeit

Wenn an einem Sonntag die nächste "Fernsehgarten"-Ausgabe ansteht, bedeutet dies einen klaren Ablauf für das Produktionsteam: "Am Freitag gibt es viele Meetings in kleinen und großen Runden. Wir stellen die Show mit Lichtdoubles und probieren aus, ob das, was wir uns inhaltlich überlegt haben, funktioniert und Sinn ergibt", erklärt Andrea Kiewel im Gespräch mit "Meins"-Magazin.

Für die Moderatorin gehe es dann mit einem besonders spannenden Teil weiter: "Am Samstag suche ich mit meiner Stylistin das Outfit für die Sendung aus – welches traditionell unter den Fans ja immer für Diskussionen sorgt", so Kiwi. "Am Nachmittag ist Generalprobe, danach noch mal eine redaktionelle Feinschliff-Sitzung."

Für ihre Outfits beim "Fernsehgarten" erhält Andrea Kiewel oft Feedback im Netz. Daher sucht sie diese mithilfe einer Stylistin aus. © imago/star-media

Andrea Kiewel über "Fernsehgarten": "Wahnsinnig aufgeregt"

Und wie läuft der große Tag ab, bevor es um 12 Uhr auf Sendung geht? "Sonntagmorgen gegen acht Uhr gehe ich immer noch einmal laufen", erklärt Andrea Kiewel. "Ich frühstücke vor der Show nie, werde vormittags geschminkt und gehe im Warm-up meine Zuschauer begrüßen. Und ja, ich bin auch nach so vielen Jahren immer noch wahnsinnig aufgeregt vor jeder Show!"

Schließlich verrät die Moderatorin, wie sie sich die Zukunft des ZDF-Formats vorstellt: "Ich wünsche meinem, unserem 'Fernsehgarten', dass er noch lange blühen darf. Wild, unbeschnitten, über den Gartenzaun guckend und viele Besucher und Zuschauer anlockend." Dabei denke sie vor allem an ihr großes Team: "Wir alle, die wir zusammen für diese Show arbeiten, verbringen Lebenszeit miteinander. Ich wünsche mir für uns alle sehr, dass diese Zeit meist sonnig bleibt."