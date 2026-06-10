Nach Streitigkeiten mit ihrem Ehemann hat Vanessa Mai einen Schlussstrich gezogen. Nun spricht die Schwiegertochter von Andrea Berg offen über die Hintergründe.

Für Vanessa Mai (34) hat der Erfolg als Schlagerstar nicht nur Positives mit sich gebracht. Vor allem zu Beginn ihrer Karriere in den 2010er-Jahren fühlte sich die Brünette einem enormen Druck ausgesetzt, der seine Spuren hinterließ. Die gebürtige Schwäbin hatte den Eindruck, sich einem vorgefertigten Image als Schlagersängerin anpassen zu müssen – auf Kosten ihrer wahren Persönlichkeit. Der Frust darüber wuchs und Vanessa Mai wurde unzufriedener. Familiäre Streitigkeiten wurden zum Dauerzustand.

Streits mit Andrea Bergs Stiefsohn: Vanessa Mai zieht Schlussstrich

"Die Frage ist immer: Wie lange spielst du das mit, ohne dich selbst zu verlieren?", fragt Vanessa Mai im Podcast " ". Die Schwiegertochter von Andrea Berg habe nach einer gewissen Zeit in der Schlagerbranche die Entscheidung getroffen, nicht länger nach derer Pfeife zu tanzen. "Ich ziehe die Reißleine", stand für Mai fest, die fortan als Sängerin nur noch ihr eigenes Ding durchziehen wollte. Damit habe sie in Kauf genommen, dass der musikalische Erfolg möglicherweise nachlässt. Der damals Anfang 20-Jährigen sei das Risiko zu hoch gewesen, nicht zu wissen, wo sie "emotional und psychisch" lande, wenn sie so weitermache wie bisher.

Auch habe die Beziehung zu ihrem Ehemann Andreas Ferber (43) sehr gelitten – ein Zustand, den Mai nicht länger duldete. Das Paar habe auffällig "viel gestritten" und Mai habe sich oft rebellisch verhalten, blickt sie heute auf die unschönen Momente zurück. Die Sängerin habe provoziert und bewusst angeeckt.

Vanessa Mai und ihr Ehemann Andreas Ferber, der Stiefsohn von Andrea Berg, im Dezember 2022. © imago/Future Image

Erfolg gibt ihr Recht: Vanessa Mai froh über Entscheidung

Damit sollte ein für alle Mal Schluss sein. Vanessa Mais Entscheidung, sich als Sängerin nach ihren eigenen Regeln zu verwirklichen, sollte belohnt werden. Die 34-Jährige feiert bis heute große Erfolge. Neben Helene Fischer, Beatrice Egli oder auch ihrer berühmten Schwiegermutter zählt sie zu den großen Schlagerstars des Landes. In gängigen Formaten wie dem "ZDF-Fernsehgarten" sowie den Shows von Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen ist Mai längst ein Dauergast.

Auch privat folgte nach ihrer Entscheidung, sich nicht länger dem Druck der Branche zu beugen, genau das, was sie sich erhoffte. Vanessa Mai und Andreas Ferber fanden zu mehr Harmonie in ihrer Beziehung zurück und könnten heute nicht glücklicher sein. Regelmäßig schwärmt die Sängerin in ihrem gemeinsamen Podcast mit Lola Weippert, wie froh sie ist, ihren Mann an ihrer Seite zu haben.

Ebenso habe Vanessa Mai eine positive Entwicklung in ihrer Psyche beobachtet. Die Brünette fühle sich heute ausgeglichener und könne ihren privaten und auch beruflichen Erfolg wieder deutlich mehr genießen. Für die Sängerin steht fest: Ihrem Herzen zu folgen, war die beste Entscheidung, die sie hätte treffen können.