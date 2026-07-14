Andrea Bergs Schwiegertochter sorgt sich – Lola Weippert: "Habe Angst, dass ich bald sterben könnte"

Lola Weippert hat in der neusten Folge des Podcasts "Schön laut" über ihre große Angst vor dem Tod gesprochen. Darum lebe die Moderatorin aktuell "so wild, wie ich noch nie gelebt habe". Gesprächspartnerin Vanessa Mai bereitet das Sorgen.

"Darf ich mal kurz was Ehrliches ansprechen?" Im sonst so heiteren Podcast "Schön laut" wird Vanessa Mai in der neusten Folge plötzlich ernst. In Richtung ihrer Gesprächspartnerin Lola Weippert meint sie: "Ich muss wirklich sagen, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache." Es geht um den aktuell offenbar zu wilden Lebensstil der Moderatorin.

So bekomme Vanessa Mai öfters mal Nachrichten von Lola Weippert geschickt, bei denen sich die Sängerin denke: "Wie lange kannst du das so fahren?" Sie mahnt weiter: "Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Das geht halt nicht lange, das ist halt ein Abschnitt und eine Phase, aber das kannst du nicht ewig machen."

Lola Weippert: "So wild wie ich aktuell lebe, habe ich noch nie gelebt"

Konkrete Details nennt die Musikerin nicht. Lola Weippert gibt allerdings zu: "Ja, du hast recht. Es ist auch gerade eine ganz wilde Phase. Ich glaube, so wild wie ich aktuell lebe, habe ich noch nie gelebt." Auch ihr Körper gebe ihr schon "so viele Signale", schildert die 30-Jährige und berichtet unter anderem von Darm-Problemen. "Ich merke jetzt schon auch, ich muss jetzt echt mal langsam kürzertreten", gesteht die TV-Bekanntheit.

Das Problem, das Lola Weippert derzeit allerdings stark beschäftige: "Ich habe so eine Angst zu sterben, weil ich noch so viel erleben will." So mache sich die "Temptation Island"-Moderatorin momentan ernsthafte Sorgen: "Ich habe Angst, dass ich bald sterben könnte." Deshalb sage sie aktuell zu allem "Ja".

Dass ihre Podcast-Partnerin daher lieber gar nicht wissen wolle, was mit ihr los ist, könne Vanessa Mai zwar einerseits nachvollziehen, andererseits stellt die Musikerin klar: "Mach das nicht! Weil das schöne ist, der Körper gibt Zeichen, du erkennst sie, nimm sie wahr! Es ist ein Geschenk, wenn dein Körper dir Warnzeichen gibt."

Lola Weippert hat in der Vergangenheit immer wieder ihre Diagnosen öffentlich gemacht. So wurde bei der Influencerin ADHS und Endometriose diagnostiziert, ein gutartiger Knoten in ihrer Brust entdeckt und auch schon eine lebensgefährliche Hirnhautentzündung erfolgreich behandelt. Von einer derzeitigen ernsthaften Erkrankung ist nichts bekannt. Vanessa Mai ist sich sicher: "Nein, es wird nichts Schlimmes sein, alles gut. Aber du musst es jetzt einfach annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig."