Andrea Bergs Ex-Mann: Was er jetzt über Geld und Scheidung verrät

Das Liebes-Aus von Andrea Berg und ihrem Ex-Mann Olaf Henning verlief nicht harmonisch. Der Schlagersänger meldet sich jetzt zu Wort und spricht über die Folgen der Scheidung. Bereut er heute die Ehe mit Andrea Berg?

Olaf Henning und Andrea Berg waren von 2002 bis 2004 verheiratet. Der 58-Jährige blickt auf das turbulente Liebes-Aus mit seiner prominenten Ex-Frau zurück.

Scheidung von Andrea Berg: Ex-Mann Olaf Henning plaudert aus

Zwischen den beiden Schlagerstars entbrannte ein Rosenkrieg. Wie die AZ berichtete, war die Scheidung sehr teuer.﻿"Eine Viertelmillion habe ich damals bezahlt, und das Haus war auch noch weg", erzählte Olaf Henning im Dezember 2024. Das gemeinsame Eigenheim ging an Andrea Berg. Wie der Sänger jetzt verrät, ist der Ärger über die materiellen Verluste mittlerweile verflogen.

Der 58-Jährige trauere dem vielen Geld und dem Haus nicht hinterher, sagt er im Interview mit der Zeitschrift "Freizeit Blitz". "Ich kann nur sagen: Man zahlt doch Lehrgeld im Leben. Und das Geld kommt wieder rein, wenn man fleißig ist", meint Henning selbstsicher. Generell scheint der Musiker mit der turbulenten Zeit während der Scheidung abgeschlossen zu haben. Er betont, die Ehe mit Andrea Berg aus heutiger Sicht nicht zu bereuen.

Andrea Berg und Olaf Henning waren zwei Jahre verheiratet. Was folgte, war ein Rosenkrieg. © imago/Olaf Döring

Duett mit der Ex? Das sagt Olaf Henning

Olaf Henning könne sich mittlerweile sogar vorstellen, mit der Schlagerkönigin ein Duett aufzunehmen. "Warum nicht? Das könnte man sich überlegen", so der Sänger. Eine Zusammenarbeit mit seiner Ex-Frau hätte das Potenzial, sehr erfolgreich zu werden, ist er sich sicher. Ein gemeinsames Projekt aufgrund der schwierigen Vergangenheit auszuschließen, käme für den 58-Jährigen nicht infrage. "Ich würde Rücksprache mit meinem Produzenten und meinem Management halten, und wenn die sagen, ich soll das machen, dann würde ich das machen."

Andrea Bergs Verflossener zeigt sich somit sehr versöhnlich. Ob auch die Schlagerkönigin bereit für ein Duett mit ihm wäre? Man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt.

Olaf Henning könnte sich vorstellen, mit seiner Ex Andrea Berg ein Duett aufzunehmen. © imago/Panthermedia

Olaf Henning: Das ist Andrea Bergs bekannter Ex-Mann

Olaf Henning hatte 1998 seinen Durchbruch als Sänger. Er feierte große Erfolge mit Songs wie "Cowboy und Indianer" oder "Ich bin nicht mehr dein Clown", die bis heute bei Schlagerfans sehr beliebt sind. Nach wie vor steht der 58-Jährige regelmäßig auf der Bühne.

Andrea Berg: Im Liebesglück mit Ulrich Ferber

Nach Henning hat Andrea Berg in Ulrich Ferber den perfekten Mann an ihrer Seite gefunden. Im Sommer 2007 traten die Schlagersängerin und der Hotelier im schwäbischen Kleinaspach vor den Traualtar. Seitdem sind sie unzertrennlich und schwärmen auch heute – 19 Jahre nach der Hochzeit – noch immer von ihrer Liebe.