Andrea Berg will keine Kompromisse: Warum der Schlagerstar jetzt "Nein" sagt

Viel Lebenserfahrung geht im besten Falle mit einer großen Portion Weisheit einher. Auch Sängerin Andrea Berg hat wichtige Lektionen gelernt – und weiß heute genau, was sie einer jüngeren Version von sich raten würde.

Andrea Berg (60) ist auf den großen Schlagerbühnen zu Hause. Die Interpretin von "Du hast mich tausendmal belogen" hat sich im Laufe ihrer Karriere nicht nur viele Erfolge erarbeitet, sondern auch ein dickes Fell zugelegt. Nun kommt sie auf ihre wertvollsten Lektionen zu sprechen – und erklärt, warum es wichtig ist, sich auch mal selbst zu priorisieren.

Andrea Berg rät: "Nicht so viele Kompromisse leben"

Sein jüngeres Ich treffen und diesem einen wichtigen Rat mit auf den Weg geben? Das würden vermutlich viele Menschen gerne tun. Im Gespräch mit verrät Andrea Berg, wie dieser Rat bei ihr aussehen würde: "Vielleicht ein bisschen eher mal Nein sagen", so die 60-Jährige.

Andrea Berg hat für ihr jüngeres Ich noch mehr Lebensweisheiten parat: "Nicht so viele Kompromisse leben, sondern eher mal an sich selber denken", fährt sie fort, bevor sie abschließend festhält: "Und sich nicht verar*** lassen." Wertvolle Lektionen, die sich die Sängerin im Laufe der Jahre erarbeitet hat.

Schwiegertochter von Andrea Berg: Vanessa Mai hasst Promi-Partys

Auch wenn Andrea Berg ihr jüngeres Ich heute leider nicht mit Tipps versorgen kann, greift vielleicht der Schlagernachwuchs auf ihre Weisheit zurück. Schwiegertochter Vanessa Mai (34) ist ebenfalls in der Musikbranche zu Hause und kann sich von der 60-Jährigen bestimmt das eine oder andere abschauen. Sich selbst treu zu bleiben und keine Kompromisse einzugehen, scheint Vanessa Mai schon jetzt ganz gut zu beherrschen.

Vanessa Mai (li.) ist die Schwiegertochter von Andrea Berg. © dpa/Jörg Carstensen

Erst kürzlich hatte die "Meilenweit"-Sängerin in ihrem Podcast "Schön laut" verraten, oberflächliche Promi-Veranstaltungen inzwischen zu meiden. Rote Teppiche seien für sie der "absolute Albtraum" – und das vor allem wegen der Gesellschaft auf diesen Events: "Ich würde behaupten, ich treffe viel mehr Menschen, denen ich wirklich fünfmal aus dem Weg gehen will, als dass die sich da öffnen", so Vanessa Mai. "Nein wirklich, ich finde diese Pseudo-Coolness, es gibt nichts Schlimmeres."