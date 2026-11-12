Andrea Berg über Ehe mit Ulrich Ferber: "Muss Ausschläge nach unten aushalten"

Fernab der Schlagerbühnen hat Andrea Berg auch privat längst ihr Glück gefunden. Jetzt spricht die Sängerin offen über ihr Liebesleben mit Ulrich Ferber.

Das Eheleben ist nicht immer einfach, weiß auch Andrea Berg (60). Nach über 20 Jahren, in denen Ehemann Ulrich Ferber (67) schon an ihrer Seite ist, schwebt die Sängerin noch immer auf Wolke sieben. Dennoch ist auch Bergs privates Glück nicht vor Hürden gefeit.

Andrea Berg spricht über Ehe mit Ulrich Ferber: "Liebe ist mehr als nur Händchenhalten"

"Ich glaube, mit der Lebenserfahrung lernt man, dass Liebe viel mit resignativer Reife zu tun hat", erzählt die 60-Jährige jetzt in einem Interview. "Liebe ist viel mehr als nur Händchenhalten und verliebt sein. Das kann jeder", betont sie. Wie in jeder Ehe gibt es auch bei Berg und Ferber mal Unstimmigkeiten. Im Alltag ist das nicht immer zu verhindern. Doch die Schlagerkönigin sieht darin keineswegs einen Makel. "Wenn alles in Ordnung ist, dann ist das schön. Aber wahre Liebe zeigt sich, wenn wir in herausfordernden Momenten noch füreinander da sind", sagt sie der Zeitschrift "Das Neue Blatt".

Schlagerstar gibt privaten Einblick: "Muss Ausschläge nach unten aushalten"

Für Andrea Berg steht fest: Wer eine Beziehung eingeht, muss sich bewusst sein, dass dabei nicht alles einfach wird. Beständigkeit und Zusammenhalt seien das, worauf es ankommt. Die 60-Jährige betont: "Durchhalten, aushalten, zusammen auch durch schwere Zeiten gehen! Und nicht sagen: 'Puh, das wird mir jetzt aber zu anstrengend. Ich suche mir jetzt lieber einen neuen Partner.'" Eine gute Beziehung sei mit Arbeit verbunden, ist sich Berg sicher. "Die Liebe darf nicht etwas Flüchtiges sein, sonst ist es keine Liebe. In einer Partnerschaft muss man auch die Ausschläge nach unten aushalten können."

Ulrich Ferber und Andrea Berg bei einem Fußballspiel in Stuttgart. © imago/Sportfoto Rudel

Andrea Berg schwärmt von Ehemann: "Wir brauchen keine großen Erlebnisse"

Mit ihrer Sicht auf die Liebe scheint Andrea Berg ihr persönliches Erfolgsrezept gefunden zu haben. Die Sängerin und Ulrich Ferber feiern im kommenden Jahr ihren 20. Hochzeitstag. Am 27. Juni 2007 gaben sich Berg und ihr Partner im heimischen Kleinaspach (Baden-Württemberg) das Jawort.

Über das Zusammenleben kann die "Ja, ich will"-Interpretin nur schwärmen: "Wir beide haben die gleichen Einstellungen von dem, was wichtig ist. Wir verschieben schöne Dinge nicht auf morgen, sondern machen sie im besten Fall noch heute. Außerdem ticken wir ähnlich bei unseren Glücksmomenten." Für eine gut laufende Ehe sei nicht viel vonnöten. "Wir brauchen keine großen Erlebnisse. Wenn wir mit einer Flasche Bier am Fischteich sitzen oder nach einer langen Wanderung auf einer kleinen Weinberghütte einkehren, dann genießen wir unsere Zweisamkeit", erzählt Andrea Berg.

Ulrich Ferber, Andrea Berg, Vanessa Mai und Andreas Ferber im April 2016. © imago/Future Image

Liebe liegt in der Familie: Auch Vanessa Mai und Ehemann sehr glücklich

Ob die Sängerin ihre Liebestipps auch an Stiefsohn Andreas Ferber (43) und dessen Ehefrau Vanessa Mai (34) weitergibt? Das Paar führt, wie Andrea Berg und Ulrich Ferber, seit vielen Jahren eine glückliche Beziehung. Dennoch machte Mai im Sommer öffentlich, dass ihr Liebster und sie um ein Haar "nicht heiraten hätten dürfen". Die Turteltauben trafen deshalb eine wichtige Entscheidung, wie die Abendzeitung berichtete.