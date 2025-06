Andrea Berg steht seit Jahrzehnten auf den großen Schlager-Bühnen. Über ihr Privatleben spricht die Entertainerin eher selten. Nun macht sie allerdings eine Ausnahme und teilt ganz besondere Pläne von sich und Tochter Lena-Maria.

Mit 14 Nummer-1-Alben und mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern zählt Andrea Berg (59) zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Privat fand sie ihr Glück im Sportmanager Ulrich Ferber, den sie 2007 heiratete. Aus einer früheren Beziehung brachte Andrea Berg außerdem Tochter Lena-Maria mit in die Ehe. Die heute 27-Jährige steht eigentlich nicht in der Öffentlichkeit – doch zu einer ganz besonderen Enthüllung lässt sich ihre berühmte Mama nun hinreißen.

Andrea Berg über Reisepläne: "Wollen noch ganz viel gemeinsam erleben"

Im Interview mit "Meine Melodie" kommt Andrea Berg auf die Vergänglichkeit des Lebens zu sprechen. Die 59-Jährige verrät, von ihrem verstorbenen Vater, der einst als Rettungssanitäter gearbeitet hatte, den wertvollen Tipp bekommen zu haben: "Keiner weiß, wie lange er auf unserem Planeten bleiben kann." Diese Worte hat sich Andrea Berg offenbar zu Herzen genommen und möchte eine geplante Reise mit ihrer Tochter und ihrer Mutter Helga (81) nicht mehr allzu lange aufschieben.

Nachdem es vor vier Jahren bereits eine Afrika-Safari gemeinsam erleben durfte, möchte das Großmutter-Mutter-Tochter-Gespann nun eine Fortsetzung dieses Trips in Angriff nehmen. Andrea Berg verrät dazu: "Oh, wir sind schon fleißig am Planen und wollen noch ganz viel gemeinsam erleben." Und wie stehen ihre Reisepartnerinnen zu dem Vorhaben?

2012 bei "Das Winterfest der fliegenden Stars": Lena-Maria begleitete damals ihre berühmte Mama Andrea Berg, heute ist sie 27 Jahre alt. © imago/Christian Schroedter

Andrea Berg über Afrika-Trip: "Schieben Reiseträume nicht mehr lange auf"

Auch wenn die 81-jährige Mutter der Sängerin noch ein wenig skeptisch sei, zeigt sich Andrea Berg im Interview zuversichtlich: "So ganz weite Reisen möchte meine Mutti zwar nicht mehr unternehmen, aber für Südafrika werde ich sie sicher noch begeistern können."

Schließlich meint die Entertainerin noch: "Wir schieben unsere Reiseträume nicht mehr lange auf, denn sonst ist es vielleicht wirklich irgendwann zu spät." Es scheint ganz so, als würden sich die drei Damen mit dieser Reise einen wichtigen Herzenswunsch erfüllen.