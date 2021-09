Andre Agassi trauert um seinen Vater

Trauer um den ehemaligen Boxer: Mike Agassi, der Vater von Tennisstar Andre Agassi, ist im Alter von 90 Jahren in Las Vegas verstorben.

Mike Agassi, der Vater von Tennislegende Andre Agassi (51), ist in Las Vegas verstorben. , starb der 90-Jährige in einem Hospiz. Pläne für die Trauerfeier sollen privat bleiben, soll Agassi zudem erklärt haben.

Emmanuel Agassi wurde im Iran geboren und trat 1948 und 1952 als Boxer bei den olympischen Spielen an. Anschließend ging er nach Chicago und änderte seinen Namen in "Mike". 1963 zog er dem Bericht zufolge nach Las Vegas. Er arbeitete in einem Hotel und Casino, wo er sich auch um die Tennisplätze kümmerte.

Vier Kinder

Mike Agassi und seine Frau Elizabeth bekamen vier Kinder: Rita, Phillip, Tami und Andre. In Andre entdeckte der Vater ein besonderes Talent und trieb dessen Tennis-Karriere voran. Mit Erfolg: Der heutige Ehemann von Steffi Graf (52) stieg zum Weltklassespieler auf. 2006 beendete er seine Karriere.