In ihrem Leben hat Ana Ivanovic viele Meilensteine erreicht, doch mit der Trennung von Bastian Schweinsteiger erlebte sie einen herben Rückschlag. Jetzt verrät die einstige Tennis-Ikone, wie sie in herausfordernden Zeiten ihr Glück wiederfindet.

Weltruhm als Tennisspielerin, Hochzeit mit Star-Kicker vom FC Bayern, beliebtes Werbe-Gesicht – Ana Ivanovic (38) führte ein Leben auf der Überholspur. Doch 2025 erlebte sie einen harten Cut, denn das dramatische Liebes-Aus mit Bastian Schweinsteiger (41) wurde publik. Wie verarbeitet die 38-Jährige diese herausfordernde Zeit? In einem Interview hat sie nun darüber gesprochen, was sie aus dem Umgang mit belastenden Situationen gelernt hat.

Ana Ivanovic rechnet mit Promi-Status ab: "Ruhm vergeht"

Lange ging es für Ana Ivanovic nur aufwärts, ihr Leben schien von außen betrachtet perfekt zu sein. Vor wenigen Monaten folgte dann der Knall: Die Ehe mit Bastian Schweinsteiger ist gescheitert. Über die Gründe schweigen sich die beiden Ex-Profisportler noch aus. Ivanovic ließ lediglich über einen Anwalt mitteilen, dass es zwischen dem ehemaligen Paar "unüberbrückbare Differenzen" gebe – der Trennungsklassiker in Promi-Kreisen. Er äußerte sich nicht konkret zu seinem neuen Liebesleben.

Als Sportlerin dürfte Ana Ivanovic aber gute Voraussetzungen haben, ihr Leben nach der Trennung wieder in geregelte Bahnen zu lenken, wie sie es bereits in der Vergangenheit lernen musste. "Erfolg und Aufmerksamkeit kommen und gehen. Ruhm vergeht", sagt sie im Interview mit " ". "Irgendwann begreift man, dass viele Menschen, die sich für einen interessieren, sich eines Tages abwenden." In solchen Momenten verlasse sich die 38-Jährige auf ihre "innere Stimme", denn es gehe darum, "seinen eigenen Weg zu finden und ihm zu folgen".

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Das einstige Traumpaar hat 2025 seine Trennung bekanntgegeben. © imago/Daniel Scharinger

So findet Ana Ivanovic ihren Weg zum Glück

Für Ana Ivanovic ist klar: "Wenn du diesen Weg gehst, findest du auch dein Glück. Dann weißt du: Das ist richtig so. Auch wenn wir manchmal den leichteren Weg wählen, dann lernen wir daraus." Aktuell dürfte die Ex von Bastian Schweinsteiger jedoch kaum den "leichteren Weg" gehen. Doch es klingt so, als sei sie zuversichtlich, dass sich ihr Leben bald wieder in eine positive Richtung entwickelt.

Und die Zeichen stehen für die ehemalige Tennis-Ikone nicht schlecht: Medien-Experte Ferris Bühler geht in der AZ von einem fulminanten Comeback aus, wenn Ivanovic dafür bereit ist: "Das Potenzial ist riesig. Die Trennung ist für sie kein Bruch, sondern ein Wendepunkt in ihrem Leben. Wenn sie ihn gut erzählt – als Neuanfang, als Empowerment und Mutter – dann kann daraus eine ganz neue Storyline entstehen."