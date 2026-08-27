Ana Ivanovic will Kindern helfen: "Nicht genug Zeit in der Heimat"

Ana Ivanovic war als Tennisspielerin viel unterwegs und musste ihre Heimat oft hinter sich lassen. Jetzt will die Ex von Bastian Schweinsteiger Kindern helfen, die einen ähnlichen Weg wie sie einschlagen möchten.

Als Mutter dreier Kinder liegt Ana Ivanovic (38) viel daran, junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsensein zu unterstützen. Besonders beim Thema Sport kann die einstige Tennisspielerin Heranwachsenden Orientierung bieten. Jetzt spricht die Ex von Bastian Schweinsteiger (42) offen über ihr Engagement.

Ana Ivanovic spricht Klartext: "Nicht genug Zeit in unserer Heimat"

Bei den Sportspielen der Jugend (Sportske igre mladih) in Kroatien wurde Ana Ivanovic vor wenigen Tagen zur Botschafterin ernannt. Offiziell setzt sich die 38-Jährige für die sportliche Entwicklung der jungen Teilnehmer ein. Längst hat sich die seit 1996 stattfindende Veranstaltung in den Balkanstaaten etabliert – eine Beobachtung, die Ivanovic als gebürtige Serbin sehr stolz macht. "Es bedeutet mir sehr viel, dass dies in unserer Region stattfindet", schildert sie im Interview mit der bosnischen Tageszeitung " ".

Die Brünette engagiere sich vor allem dafür, junge Tennisspieler zu unterstützen. Dabei betont die einstige Nummer eins der Damen-Weltrangliste, dass eine Karriere im Tennis große Herausforderungen mit sich bringt. "Es ist eine Sportart, bei der wir viel reisen und nicht genug Zeit in unserer Heimat verbringen."

Schweinsteiger-Ex nimmt Botschafterrolle ernst: "Kinder fördern und ihnen helfen"

Ivanovic selbst war während ihrer aktiven Zeit als Tennisspielerin weltweit unterwegs. Ein Flug nach Australien oder in die USA war dabei keine Seltenheit – ihr heimatliches Umfeld musste sie oft hinter sich lassen. Dennoch sei es der 38-Jährigen wichtig, die positiven Seiten des Sports aufzuzeigen. Die Serbin sieht sich stets motiviert, "Kinder aus der Region zu fördern und ihnen zu helfen".

Ana Ivanovic war als Tennisspielerin sehr erfolgreich. 2008 schaffte die Serbin den Sprung an die Spitze der Damen-Weltrangliste. © imago/Pressefoto Baumann

Ana Ivanovic schwärmt: "Ich verbringe gerne Zeit mit Kindern"

Vor wenigen Tagen schwärmte Ana Ivanovic davon, dass der Sport ihr neue Perspektiven eröffnete. "Ich weiß noch, wie viel es mir bedeutet hat, als ich mit dem Tennisspielen angefangen habe und Monica Seles mein Vorbild war", erzählte die 38-Jährige im Gespräch mit der serbischen Rundfunkanstalt RTS. Ihre Erfahrungen jungen Menschen näherzubringen, bereite ihr viel Freude. "Ich verbringe gerne Zeit mit Kindern und höre mir ihre Meinungen an."

Neben Ivanovic wurde bei den Sportspielen der Jugend auch der einstige kroatische Tennisspieler Goran Ivanisevic zum Botschafter ernannt. Via teilte die Serbin mehrere Fotos, auf denen sie während der Auszeichnung in der kroatischen Stadt Split zu sehen ist. Stolz lächelt sie in die Kamera – einzelne Fotos zeigen Ivanovic neben Ivanisevic oder auch neben dem einstigen schwedischen Profi-Fußballer Zlatan Ibrahimovic. Den Beitrag kommentierte die Ex von Bastian Schweinsteiger mit den Worten: "Es ist eine Ehre, die Möglichkeit zu haben, die nächste Generation zu inspirieren." Auch künftig wird Ana Ivanovic ihre Rolle als Botschafterin sicher mit viel Herzblut ausfüllen.