Bastian Schweinsteigers Ex Ana Ivanovic trägt emotionale Erinnerungen mit sich. Die einstige Tennisspielerin spricht jetzt über aufreibende Momente, die sie nie vergessen wird.

Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger (41) im Sommer 2025 lebt Ana Ivanovic (38) aktuell ohne Partner. Doch die gemeinsame Zeit mit dem einstigen Fußballer bleibt immer ein Teil ihrer Vergangenheit, immerhin hat das Ex-Paar drei gemeinsame Kinder. Ebenso trägt Ivanovic stets Erinnerungen an ihre erfolgreiche Tenniskarriere mit sich. In einem aktuellen Interview lässt die Brünette alte Zeiten aufleben. Sie gewährt einen Einblick in ihre Gefühlslage.

Ana Ivanovic über großes Vorbild: "Mochte ihren aggressiven Stil"

Ana Ivanovic ist gebürtige Serbin und wuchs in der Stadt Belgrad auf. Früh wusste die 38-Jährige, wo ihre berufliche Reise hingehen sollte. Tennis wurde schnell zu ihrer Leidenschaft – bereits im Alter von fünf Jahren schlug Ivanovic ihre ersten Bälle. Im Interview mit dem niederländischen Radiosender " " verrät sie nun, dass sie als Kind in Serbien nicht viele Möglichkeiten hatte, bei großen Tennisspielen zuzuschauen. Der Sport sei dort nicht sehr bekannt gewesen.

Dennoch wurde sie vor allem durch ihre Landsfrau Monica Seles (52) geprägt, wie Ivanovic erzählt: "Sie war eine Inspiration. Ich mochte ihren aggressiven Stil."

"Wenn ich jetzt Spiele anschaue, beginne ich, es zu vermissen"

Ana Ivanovic beendete ihre Tenniskarriere im Dezember 2016. Damals war sie 29 Jahre alt. Via Facebook begründete die Serbin das Karriere-Aus damit, dass anhaltende Verletzungsprobleme es unmöglich machten, weiterhin auf hohem Niveau zu spielen. Wie denkt sie heute über diese Entscheidung? Die Zeiten auf dem Tennisplatz scheinen ihr zu fehlen: "Wenn ich jetzt Spiele anschaue, beginne ich, es ein wenig zu vermissen. Es ist ein sehr emotionaler, intensiver Sport."

Ana Ivanovic im Juni 2012 – knapp viereinhalb Jahre vor ihrem Karriere-Aus als Tennisspielerin. © imago/Hasenkopf

Tränenreiche Erinnerung an "intensive Trainingszeit"

Einige Tenniserfahrungen sammelte Ivanovic im Laufe ihrer Karriere auch in den Niederlanden. Gegenüber "ALLsportsradio" verrät die 38-Jährige, Amsterdam habe einen besonderen Platz in ihrem Herzen. In der niederländischen Hauptstadt sei sie oft für Trainingseinheiten gewesen. Ivanovic blickt zurück: "Ich erinnere mich an die intensive Trainingszeit damals, und auch daran, ein paar Tränen vergossen zu haben." In Amsterdam hat die Sport-Ikone Momente erlebt, die sie nicht so schnell vergessen wird.

Das neue Leben von Ana Ivanovic

Einst war Tennis der Lebensmittelpunkt von Ana Ivanovic – 2008 gewann sie sogar den Grand-Slam-Titel im Dameneinzel bei den French Open. Insgesamt 12 Wochen lang war die Serbin die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste bei den Frauen. Heute dreht sich ihr Alltag viel um ihre Kinder. In ihrer Mutterrolle geht die 38-Jährige förmlich auf. Auch Reisen und Selbstfürsorge kommen in Ivanovics Leben nicht zu kurz, wie sie regelmäßig in den sozialen Medien zur Schau stellt.

Ana Ivanovic und ihr Ex-Partner Bastian Schweinsteiger trennten sich 2025. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. © imago/Marja

Wie genau Ivanovics jetziges Verhältnis zu Ex-Partner Bastian Schweinsteiger aussieht, ist öffentlich nicht bekannt. Sowohl die 38-Jährige als auch der einstige FC-Bayern-München-Kicker halten sich seit der Trennung mit Details zurück. Gemeinsame öffentliche Auftritte gab es nach dem Liebes-Aus bislang keine.