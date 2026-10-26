Ana Ivanovic spricht offen über ihren gemeinsamen Nachwuchs mit Bastian Schweinsteiger. Dabei erzählt die Ex-Sportlerin, dass sie ihren Kindern gegenüber nicht immer transparent war. Auch verrät sie den cleveren Grund für die Geheimnisse in ihrer Familie ...

Ana Ivanovic (38) und ihre Kinder Luka (8), Leon (7) und Theo (3) wohnen seit rund sechs Jahren vorrangig auf Mallorca. Dort gehen die drei Buben zur Schule und leben ihren Alltag abseits des Rampenlichts. Ivanovic verliert nun seltene Worte zum Familienglück und gewährt private Einblicke.

Ana Ivanovic spricht über Kinder: "Nie gesagt, was ich gemacht habe"

Bei der Erziehung ihrer Kinder sei der Ex-Sportlerin eines immer wichtig gewesen: Ihre Karriere und ihren Erfolg als Tennisspielerin wollte Ivanovic zu Hause nicht thematisieren. "Ich bin das Ganze auf eine Art angegangen, dass ich ihnen nie gesagt habe, was ich einst gemacht habe. Ich bin nie ins Detail gegangen", so die Dreifach-Mama im Podcast-Gespräch mit Ex-Fußballer Slaven Bilic (58). Demnach hielt sie ihre sportliche Vergangenheit ein Stück weit geheim – und das aus einem ganz bestimmten Grund. Die Ex von Bastian Schweinsteiger (42) habe Luka, Leon und Theo "nie damit belasten" wollen. Ihre Kinder sollten nicht das Gefühl haben, "irgendwelche Erwartungen" erfüllen zu müssen, weil Ivanovic große Erfolge feierte.

Schweinsteiger-Ex achtet auf Freiheiten: "Wird ihre Entscheidung sein"

Ihre Söhne sind "immer noch jung" und der 38-Jährigen liege am Herzen, "dass sie die Freiheit haben, wählen zu können, wer sie sein möchten". Schlussendlich sei es "egal, welchen Weg sie gehen. Ob sie im Sport durchstarten oder nicht. Das wird ihre Entscheidung sein", betont die Serbin im Podcast " ". Was die Mutter oder der Vater geleistet haben, solle dabei keine Rolle spielen.

Ana Ivanovic legt großen Wert darauf, dass sich ihre gemeinsamen Söhne mit Bastian Schweinsteiger frei entfalten können. © imago/Bildagentur Monn

Ivanovic sehe ihre Aufgabe als Mutter darin, Luka, Leon und Theo "die richtigen Werte" zu vermitteln. Und sie sei immer da, um ihnen bei allem, was sie tun, eine Stütze zu sein. Für die Serbin steht fest: "Wenn ich sie mit den richtigen Werten erziehe, wird es ihnen egal sein, wer ihre Eltern sind oder was sie machen. Weil sie ihre eigene Bestimmung finden werden."

Ana Ivanovic über ihre drei Söhne: "Wenn sie an sich glauben"

In ihren Kindern sieht die einstige Tennisspielerin jedenfalls viel Potenzial. Ivanovic hält es durchaus für möglich, dass die Buben Sportler werden – und eventuell ähnlich erfolgreich werden wie Schweinsteiger oder sie selbst. "Vielleicht werden sie auch eine ganz andere Profession wählen", so Ivanovic. "Aber wenn sie an sich glauben, an ihre Werte und an ihren eigenen Weg, dann kann sie nichts von außen beeinflussen." Stolz betont die ehemalige Grand-Slam-Siegerin: "Das ist mein Ansatz von Erziehung."

Ex-Trainer schwärmt von Ivanovic: "Wundervolle Mutter"

Ivanovics einstiger Tennistrainer Sven Groeneveld (61) ist sich jedenfalls sicher, dass die Serbin in ihrer Erziehung einiges richtig macht. Im Interview mit der Abendzeitung erzählte der Niederländer: "Ich habe sie beobachtet, wie sie in ihr Leben als dreifache Mutter hineingewachsen ist. Und ich bin mir sicher, dass sie eine wundervolle Mutter ist." Ihre Liebsten seien Ana Ivanovic seit jeher das Wichtigste im Leben gewesen. "Die Verbindung mit ihrer Familie war immer die Grundlage für ihr Wohlbefinden und ihr Glück", versicherte Groeneveld.