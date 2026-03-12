Ana Ivanovic sortiert aus: Was die Noch-Ehefrau von Schweinsteiger loswerden will

Einmal in die Schuhe des großen Idols schlüpfen: Für Fans von Ana Ivanovic kann dieser Traum nun zur Wirklichkeit werden. Denn die Tennis-Schönheit trennt sich von manchen Kleidungsstücken – und bietet sie auf einem Luxus-Flohmarkt an.

Ana Ivanovic (38) ist vor allem für ihr Talent auf dem Tennisplatz bekannt. Doch die dreifache Mutter hat auch modetechnisch einiges zu bieten. Mal lässig, mal elegant – Ivanovic weiß, wie man sich vorteilhaft in Schale wirft. Für den guten Zweck trennt sich die 38-Jährige nun aber von manchen Lieblingsteilen. Wie viel Geld kostet die getragene Garderobe der Tennis-Beauty?

Paris: Luxus-Flohmarkt von Promi-Freundin Toni Garrn

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März kamen in Paris zahlreiche Promi-Damen zusammen. Supermodel Toni Garrn (33) hatte zum "Super Flea Market"-Dinner geladen und durfte sich über Gäste wie Caro Daur (30) und Ana Ivanovic freuen. Letztere führte sogar gemeinsam mit der Gastgeberin durch den Abend. Doch was genau steckt hinter der Idee vom "Super Flea Market"?

Die von Toni Garrn gegründete Firma verkauft getragene Designerstücke weiter – doch nicht von irgendwem. Promi-Freundinnen des Supermodels bieten im "Super Flea Market" ihre persönlichen Schätze an und der Erlös geht an unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen. Das Dinner in Paris stand ganz im Zeichen von "Female Empowerment" – und Ana Ivanovic betonte: "Für die nächste Generation möchte ich junge Mädchen wirklich dazu ermutigen, ihrem Herzen zu folgen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich weniger von der Gesellschaft und mehr von ihren eigenen Träumen beeinflussen zu lassen."

Ana Ivanovic: So viel kostet ihre Luxus-Garderobe

Die Unterstützung von Ana Ivanovic für den Luxus-Flohmarkt beschränkt sich nicht nur auf Lippenbekenntnisse. Denn der Ex-Tennisprofi bietet so manches Teil aus dem eigenen Kleiderschrank im offiziellen der Firma an. Für 400 Euro kann man dort beispielsweise ihr weißes Designerkleid der Marke "Cult Gaia" erwerben. Adidas-Sportschuhe der 38-Jährigen werden für 500 Euro angeboten. Und ebenfalls für 500 Euro kann man sich ein Kleid vom Designer Jonathan Simkhai aus Ivanovics Besitz sichern.

Für den guten Zweck: Ana Ivanovic trennt sich von ihren Lieblingsteilen, wie diesem schwarzen Designerkleid. © Screenshot/superfleamarket

"Mit dem Kauf dieses Kleides unterstützen Sie gemeinsam mit Ana die 'Laureus Sport for Good'-Foundation, eine globale Stiftung, die unter der Schirmherrschaft von Nelson Mandela gegründet wurde", wird im Online-Shop erklärt. "Laureus glaubt an die Kraft des Sports, Leben zu verändern, und nutzt strukturierte Sportprogramme, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, Gewalt, Diskriminierung und soziale Benachteiligung zu überwinden." Es ist wohl davon auszugehen, dass Ivanovic ihren Kleiderschrank für diesen guten Zweck gerne geplündert hat.