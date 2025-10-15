Seit der Trennung von Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger hat sich Ana Ivanovic in der Öffentlichkeit rar gemacht. Doch jetzt verrät sie, dass bei ihr "etwas Großes" anstehen soll. Was hat es mit dieser ominösen Ankündigung auf sich?

Lange galten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic als das perfekte Traumpaar der internationalen Sport-Szene. Umso größer war die Überraschung, als im Juli 2025 die Trennung des Ex-FC-Bayern-Stars und der ehemaligen Profi-Tennisspielerin bekannt gegeben wurde. Während Schweinsteiger aufgrund der gescheiterten Ehe mit beruflichen Konsequenzen zu kämpfen haben könnte, zeichnet sich für seine Ex eine große Chance ab. Was steckt dahinter?

Ominöses Statement: Ana Ivanovic reist nach New York

Ana Ivanovic scheint ihr Single-Leben aktuell in vollen Zügen zu genießen. Statt sich komplett zurückzuziehen, gibt sie in den sozialen Medien Einblicke in ihr Jetset-Leben. Urlaube in sonnigen Gefilden, exklusive Luxus-Dinner und viel Tennis stehen bei ihr aktuell auf dem Programm. Doch jetzt meldet sich die Schweinsteiger-Ex mit einer mysteriösen Ankündigung.

"Etwas Unglaubliches wird passieren", schreibt Ana Ivanvic zu einem Schnappschuss aus einem Flugzeug. Abgesehen von einer Handtasche, Kopfhörern, Lipgloss und einem Psychologiebuch gibt es auf dem Foto nicht viel zu sehen. Allerdings hat die 37-Jährige das Unterwäsche-Label "Victoria's Secret" verlinkt. Wohin die Reise geht, löst Ivanovic in einem kurzen Videoclip auf: Sie ist nach New York geflogen. Dort findet am Mittwochabend (15. Oktober) die "Victoria's Secret Fashion Show" 2025 statt.

Ana Ivanovic auf dem Weg nach New York zur "Victoria's Secret Fashion Show" 2025. © Instagram/anaivanovic

"Victoria's Secret Fashion Show" 2025 mit Ana Ivanovic

Ana Ivanovic ist schon sehr gespannt auf den glamourösen Abend in der amerikanischen Metropole und schreibt dazu: "So aufgeregt." Doch über ihre Rolle bei der Luxus-Modenschau schweigt die Noch-Ehefrau von Bastian Schweinsteiger. Wird sie etwa selbst die berühmt-berüchtigten Engelsflügel anlegen und neben Star-Models wie Alessandra Ambrosio oder Gigi Hadid über den Laufsteg schweben? Ist sie "nur" als Stargast geladen? Oder hat sie eine neue Kooperation mit dem Unterwäsche-Riesen?

Die ehemalige Tennisspielerin hat noch ein weiteres Video gepostet, das einige Fans stutzig machen könnte. Darauf zu sehen sind mehrere "Victoria's Secret"-Bademäntel an einer Kleiderstange. An einem Zettel steht geschrieben: "Angels only." Der Clip stammt aber nicht von Ana Ivanovic selbst, sondern von "Victoria's Secret Serbien" – aus dem Geburtsland der Schweinsteiger-Ex. Ob sie vielleicht exklusiv für ihre Heimat von dem Giga-Event in New York berichten wird, bleibt abzuwarten. Das Spektakel startet um 19 Uhr Ortszeit und wird live gesendet. Auch in Deutschland kann man die Modenschau verfolgen – Amazon Prime Video streamt ab 1 Uhr nachts.