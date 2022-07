Ana de Armas: Glamouröser Auftritt im Kriegerinnen-Look

Schauspielerin Ana de Armas hat bei der Premiere von "The Gray Man" in Los Angeles einen umwerfenden Auftritt hingelegt. Diese Details machten ihr Metallic-Kleid zum absoluten Power-Outfit...

Ana de Armas bei der Premiere von "The Gray Man" in Los Angeles.

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas (34) überraschte bei der Premiere des Films "The Gray Man" in Los Angeles mit einem schillernden, bodenlangen Kleid im Kriegerinnen-Look. Die Louis-Vuitton-Robe wurde von Modedesigner Nicolas Ghesquière (51) entworfen, wie berichtet. Dieser soll dabei von Gladiatoren und starken Kriegerinnen inspiriert worden sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die glamouröse Robe, die "James Bond"-Star Ana de Armas auf dem roten Teppich präsentierte, bestand aus einem metallisch-glänzenden, anthrazitfarbenen Bodysuit sowie einem Rock aus schuppenförmig angeordneten, silbergrauen Blättern im Stil einer Rüstung. Dazu kombinierte die 34-Jährige ein Paar silberne Riemchen-Stilettos.

Beim Make-up setzte sie auf passende Details

Bei den Accessoires beschränkte sich Ana de Armas auf silberne, hängende Ohrringe in Blatt-Optik, die perfekt mit dem Rock ihres Kleids harmonierten. An den Fingern trug sie schlichte Ringe in Silber. Ihr brünettes, mittellanges Haar trug die Schauspielerin mittig gescheitelt und zu leichten Beach-Waves gestylt.

Bei ihrem Make-up setzte sie auf einen schimmernden rosa Lidschatten. De Armas' Wangen wurden mit etwas Bräunungspuder und Rouge gekonnt betont. Der pinke Lippenstift stellte einen auffälligen Kontrast zu ihrem Grau-in-Grau-Outfit dar.