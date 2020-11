An ihrem 43. Geburtstag: Vanessa Blumhagen hat sich verlobt!

Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen (43) will heiraten. Die freudige Nachricht verkündete Society-Expertin mit einem romantischen Foto von sich und ihrem Freund auf Instagram.

Die schöne Moderatorin hatte am Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern: Vanessa Blumhagen hat sich an ihrem 43. Geburtstag verlobt. Am Sonntag postete Blumhagen ein Foto von sich und ihrem Freund - jetzt Verlobten - auf Instagram.

Darauf deutlich zu sehen: ein funkelnder Verlobungsring an ihrer linken Hand. "Aus vollem Herzen: JA!" schreibt die Moderatorin dazu, samt der Hashtags #isaidyes und #wifetobe.

Promis wie Cathy Hummels und Alina Merkau gratulieren dem frisch verlobten Paar. Wann die "Sat.1"-Moderatorin heiraten will, ist nicht bekannt. Dafür aber, wer gerne am Hochzeitstag für die Gäste kochen würde. Sternekoch Alexander Herrmann schreibt unter das Bild: "Wann und wo soll (darf) ich das Menü kochen?!"

Vanessa Blumhagen heiratet: Wer ist ihr Freund?

Wer der Mann an ihrer Seite ist, behält die Moderatorin für sich. Erst im Sommer hatte sie ein Foto ihres Liebsten bei Instagram gezeigt. Bis 2005 war Blumhagen zehn Jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbach verheiratet. Seit der Scheidung hält sie ihr Beziehungsleben privat.