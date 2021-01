Amtseinführung: Joe Biden ist neuer Präsident der USA!

Joe Biden ist in Washington, D.C. in sein Amt als neuer US-Präsident eingeführt worden. In seiner ersten Rede beschwor er unter Applaus den Zusammenhalt der Bürger.

20. Januar 2021 - 18:47 Uhr | (wue/spot)

Joe Biden bei seiner Vereidigung © imago images/UPI Photo