Amoklauf in Graz: Charles sendet emotionale Botschaft an Österreich

"Meine Ehefrau und ich waren zutiefst schockiert und traurig": König Charles und Königin Camilla haben nach dem Amoklauf in Graz eine emotionale Botschaft nach Österreich geschickt.

Emotionale Botschaft aus Großbritannien nach Österreich: König Charles (76) und Königin Camilla (77) zeigen sich "schockiert und traurig" über die Amoktat an einer Schule in Graz, die sich am Dienstag ereignete. Der mutmaßliche Schütze, ein 21-jähriger Ex-Schüler der Bildungseinrichtung, erschoss an seiner ehemaligen Schule neun Schüler und eine Lehrerin und verletzte mehrere andere Personen, bevor er sich das Leben nahm.

In einem Statement, , heißt es vom britischen König: "Meine Frau und ich waren zutiefst schockiert und traurig, als wir von den entsetzlich tragischen Ereignissen an der Schule Dreierschützengasse in Graz erfuhren." Charles III. fügte hinzu: "Schulen sollten Orte der Zuflucht und des Lernens sein, was diesen schrecklichen Angriff auf die Schüler und das Personal nur noch schlimmer macht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Weiter steht in dem Statement des Königshauses, die "tiefsten Gedanken und Gebete" von Charles und Camilla seien bei den betroffenen Familien. "Wir sprechen allen Österreicherinnen und Österreichern in dieser zutiefst erschütternden Zeit unser tiefes Mitgefühl aus."

Viele Promis melden sich zu Wort

Nach der Tat hatten sich bereits zahlreiche andere bekannte Persönlichkeiten zu Wort gemeldet. Tom Neuwirth (36), besser bekannt als ESC-Gewinnerin Conchita Wurst, teilte etwa in seinen Instagram-Storys ein gebrochenes Herz-Emoji zu dem Wort "Graz". Darüber hinaus veröffentlichte der Künstler verschiedene Nummern für psychologische Nothilfe.

Besonders emotional äußerte sich Andreas Gabalier (40), für den die Tragödie eine persönliche Dimension hat. "In tiefer Ergriffenheit über das Wahnsinns-Attentat in meiner Heimatstadt Graz möchte ich hiermit mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen!", . Zu seinem Song "Amoi Seg Ma Uns Wieder" fügte er hinzu: "Ein Licht soll euch leuchten! Mein Lied möge euch trösten!"