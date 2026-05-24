Amira Alys Lebensgefährte Christian Düren: "Meine Mutter hat das nicht akzeptiert"

Christian Düren schwebt im Familienglück: Erst kürzlich machten er und Partnerin Amira Aly publik, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Auch beruflich ist der Moderator bestens ausgelastet. Nun verrät er jedoch, die TV-Laufbahn beinahe verpasst zu haben – wäre da nicht seine Mutter gewesen.

Christian Düren (35) hat in seiner Karriere schon so manches Format moderiert. Man kennt ihn unter anderem aus "taff", "Beauty & The Nerd" und "Deutschlands dümmster Promi", das er gemeinsam mit Partnerin Amira Aly (33) präsentierte. Doch wie der Wahl-Kölner nun verrät, hätte seine berufliche Laufbahn auch völlig anders aussehen können – weil er nach dem Abitur eigentlich anderes im Sinn gehabt hatte.

"taff"-Moderator Christian Düren: Hosen-Falten im Einzelhandel

Nach dem Abitur wissen viele Menschen nicht, wohin ihre berufliche Reise gehen soll – ein Gefühl, das auch Christian Düren kennt, wie er in einem neuen Beitrag auf verrät: "Nach meinem Abi hatte ich absolut keine Perspektive und die Auswahl an Optionen war extrem beschränkt", erzählt er. Also habe er zunächst bei einem bekannten Modehaus zu arbeiten begonnen, um dort Hosen zu falten.

Eigentlich war Christian Düren in diesem Job wunschlos glücklich, wie er schildert: "Das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe: 'Warum sollte ich noch studieren? Das ist doch easy hier'."Doch eine wichtige Bezugsperson hatte damals andere Pläne für ihn: "Meine Mutter hat das nicht akzeptiert. Sie hat sich hingesetzt und mir das Sportjournalismus-Studium rausgesucht und sagte: 'Hier, mach doch das. Da hält sich der Aufwand in Grenzen.' Weil ich halt nicht der bin, der gerne sitzt und lernt."

Christian Düren zählt zu den bekanntesten Moderatoren bei ProSieben. Nach dem Abitur wollte er eigentlich "nur" Hosen im Kaufhaus falten. © imago/PanamaPictures

Partner von Amira Aly: "Beste Entscheidung meines Lebens"

"Hätte meine Mutter das nicht getan, würde ich heute noch Hosen falten", ist sich Christian Düren sicher. Für ihre Hartnäckigkeit ist er ihr daher heute unglaublich dankbar: "Das war die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn ich das damals absolut nicht gemerkt habe." Deshalb resümiert der erfolgreiche Moderator: "Manchmal brauchst du jemanden, der dir sagt, dass du mehr kannst."

Christian Dürens: Freundin Amira Aly ist schwanger

Seit über zwei Jahren ist Düren mit Oliver Pochers Ex Amira Aly liiert. Im Frühjahr 2026 gaben die beiden bekannt, ein Baby zu erwarten.