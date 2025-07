Amira Aly und Christian Düren strahlen bei der Lascana Fashion Show

Stylischer Auftritt von Amira Aly und Christian Düren: Die beiden besuchten gemeinsam die Lascana Fashion Show. Auch Shania und Davina Geiss und viele weitere Promis ließen sich die Veranstaltung im Rahmen der Berlin Fashion Week nicht entgehen.

Fast genau ein Jahr nach ihrem offiziellen Pärchen-Debüt ziehen Amira Aly (32) und Christian Düren (35) im Rahmen der Berlin Fashion Week erneut alle Blicke auf sich. Gemeinsam besuchten sie die Lascana Fashion Show in der Hauptstadt. Die Moderatorin und Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) setzte auf eine elegante schwarze Korsage, kombiniert mit einer weiten Bundfaltenhose im selben Ton. Christian Düren wählte einen lässigen Leinenanzug in Blau, den er mit einem klassischen weißen Hemd kombinierte.

Amira Aly ist noch "in der Findungsphase"

Das Moderatorenpaar steht kurz vor seinem Einzug in das neue Haus. "Meine Kinder fragen mich jeden Tag: 'Ist das Haus endlich fertig?!' - und streiten sich jetzt schon um die Zimmer", verriet die 32-Jährige. Passend zum aktuellen Lascana Kampagnen-Motto "Lieben Wir" erzählt die Moderatorin, wie sich ihr Verständnis von Liebe im Lauf des Lebens verändert hat. "Die Liebe zu meinen Kindern ist bedingungslos. Die zu Partnern oder Geschwistern kann schwanken. Ich bin wohl für immer in der Findungsphase", lachte die Moderatorin. Düren wiederum bekennt sich zur Liebe zu seiner Heimatstadt Köln: "Der 1. FC, Kölsch und Karneval - das bin ich." Für die fünfte Jahreszeit nimmt er sich sogar jedes Jahr Urlaub.

Die Geissens sind "noch enger zusammengerückt"

Neben dem Promi-Paar besuchten unter anderem auch die Geiss-Töchter Shania (20) und Davina (22) das Event. Die Schwestern zeigen sich nach dem Überfall auf die Familienvilla in Saint-Tropez zuversichtlich. "Wir sind als Familie noch enger zusammengerückt", so Shania. "Unsere Eltern sagten gleich danach: 'Das Leben geht weiter.'" Sie genießen nun umso bewusster die Zeit miteinander - und das heiße Berliner Wetter.

Schauspielerin Janina Uhse (35) genießt vor allem die traumhaften Temperaturen auf Bali. Die Insel im Pazifik hat es ihr und ihrem Ehemann, einem leidenschaftlichen Surfer, besonders angetan. Für die Schauspielerin "kann es gar nicht heiß genug sein".

Besonderer Auftritt von Lili Paul-Roncalli

Zu den weiteren prominenten Gästen zählten unter anderem "Let's Dance"-Gewinner Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher, Sängerin Sarah Engels sowie das Moderatoren-Duo Steffi Brungs und Christian Wackert, die über den Purple Carpet in Berlin-Friedrichshain schritten. Die urbane Location "Maaya" wurde für den "Lascana Summer Club" in eine tropische Oase mit Pool verwandelt. Highlight des Abends war die Fashion Show inmitten des Pools, bei der kommende Swimwear-Styles in Animal-Prints sowie Schwarz-Weiß und Weiß-Gold sowie ausgewählte Lingerie in sommerlichen Trendfarben präsentiert wurden. Für das große Finale der Show performte Popstar Álvaro Soler seinen Hit "El mismo sol" auf dem Laufsteg.

Bereits am Vormittag sorgte das Kampagnengesicht des Hamburger Modeunternehmens, Lili Paul-Roncalli (27), beim Community-Event mit rund 400 Gästen mit einer besonderen Akrobatik-Performance für Aufsehen.