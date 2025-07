"American Idol"-Produzentin erschossen - 22-Jähriger festgenommen

Schock in Hollywood: Die langjährige "American Idol"-Musikproduzentin Robin Kaye und ihr Ehemann Thomas Deluca wurden in ihrem Millionen-Dollar-Anwesen in Los Angeles erschossen aufgefunden. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen.

Eine Tragödie erschüttert die US-Entertainment-Branche: Robin Kaye, die über zwei Jahrzehnte als Musikproduzentin für die Castingshow "American Idol" arbeitete, und ihr Ehemann Thomas Deluca sind tot. Das Ehepaar wurde am Montag, dem 14. Juli, mit mehreren Schusswunden in ihrem 4,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Encino, Los Angeles, aufgefunden.

, führten Beamte gegen 14:30 Uhr eine Kontrolle in dem Haus an der White Oak Avenue durch. Beide Opfer, beide jeweils über 70 Jahre alt, wurden in getrennten Räumen des Hauses entdeckt. Die Rettungskräfte der Los Angeles Fire Department konnten nur noch den Tod feststellen.

22-jähriger Verdächtiger festgenommen

Raymond B., ein 22-jähriger Anwohner aus Encino, wurde in Verbindung mit den Morden festgenommen. Nach Angaben der Polizei scheinen die Tötungen zufällig zu sein - es gebe derzeit keine bekannte Verbindung zwischen den Opfern und dem Verdächtigen.

Die Ermittlungen ergaben ein erschütterndes Szenario: Das Ehepaar kehrte offenbar nach Hause zurück, während sich der Verdächtige bereits unrechtmäßig Zutritt zu ihrem Anwesen verschafft hatte. Wie die Behörden weiter erklärten, sei der Täter zu Fuß vom Tatort geflüchtet.

Bereits vier Tage zuvor Einbruchsversuch

Besonders beunruhigend: Bereits vier Tage vor dem Doppelmord, am 10. Juli, hatte die Polizei auf einen möglichen Einbruch an derselben Adresse reagiert. Obwohl damals keine sichtbaren Einbruchsspuren gefunden wurden, glauben die Ermittler nun, dass der Verdächtige durch eine unverschlossene Tür ins Haus gelangte.

. "Meine Mieterin sah am Donnerstag jemanden über den Zaun klettern und rief den Notruf", berichtete ein Zeuge. "Aber wir haben seitdem nichts mehr gehört, also haben wir keine Ahnung, ob es überhaupt damit zusammenhängt."

Über zwei Jahrzehnte bei "American Idol"

Robin Kaye arbeitete zwischen 2002 und 2023 als Produzentin in der Musikabteilung von "American Idol". Ihre Karriere umfasste auch Projekte wie "Lip Sync Battle", "After the Sunset", "The Singing Bee" und "Q'Viva!: The Chosen". Darüber hinaus war sie an mehreren Miss USA- und Miss Universe-Schönheitswettbewerben beteiligt.

"American Idol" trauert um geschätzte Kollegin

: "Wir sind geschockt vom Tod von Robin und ihrem lieben Ehemann Tom. Robin war seit 2009 ein Grundpfeiler der 'Idol'-Familie und wurde von allen, die mit ihr in Kontakt kamen, wahrhaft geliebt und respektiert. Robin wird für immer in unseren Herzen bleiben, und wir teilen unser tiefstes Mitgefühl mit ihrer Familie und ihren Freunden in dieser schweren Zeit."

Die Ermittlungen zu dem Doppelmord dauern an.