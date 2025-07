Amber Heard kehrt auf die Theaterbühne zurück

Amber Heard kehrt unmittelbar nach der Geburt ihrer Zwillinge Agnes und Ocean auf die Bühne zurück. Beim Williamstown Theatre Festival feiert sie ihr Comeback - wenige Jahre nach dem aufsehenerregenden Prozess gegen Johnny Depp.

Nach monatelanger Auszeit tritt Amber Heard (39) wieder ins Rampenlicht - diesmal jedoch nicht vor Gericht, sondern auf der Theaterbühne. Nur zwei Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge Agnes und Ocean feierte die Schauspielerin ihr Comeback beim renommierten Williamstown Theatre Festival in Massachusetts. In Jeremy O. Harris' (36) neuem Stück "Spirit of the People" verkörpert sie die Rolle der Genevieve und übernimmt damit ihre erste schauspielerische Arbeit seit der Geburt ihrer jüngsten Kinder im Mai.

Die Bühnenrolle ist mehr als nur ein beruflicher Neustart - sie symbolisiert Heards allmähliche Rückkehr in die Öffentlichkeit nach dem weltweit verfolgten Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (62). Die juristische Auseinandersetzung endete im Dezember 2022 mit einem Vergleich, nachdem ein sechswöchiger Gerichtsprozess globale Aufmerksamkeit erregt hatte.

Amber Heard zog sich nach Spanien zurück

Seit dem Ende des Prozesses hielt sich Heard weitgehend bedeckt. Nach ihrem Umzug nach Spanien war sie nur noch selten öffentlich zu sehen - mit Ausnahme ihres Auftritts in "Aquaman: Lost Kingdom" im Jahr 2023. Heard ist mittlerweile dreifache Mutter: Im April 2021 begrüßte sie bereits ihre erste Tochter Oonagh Paige. Der aktuelle Beziehungsstand der Schauspielerin ist unbekannt. Zuletzt war sie mit der Kamerafrau Bianca Butti liiert.

Am Wochenende gewährte Heard dann Einblicke in ihr neues Projekt. "Was für ein Eröffnungswochenende!", schrieb sie zu einem Foto von sich hinter der Bühne auf Instagram. teilte Heard bereits in den vergangenen Wochen immer wieder kleinere Ausschnitte von den Probearbeiten. Nach der Premiere bekam Amber Heard einige Blumensträuße geschenkt, von denen sie ebenfalls eine Story aus ihrer Garderobe postete. "Ich möchte meinen Fans danken, ich fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt", sagte Heard dazu sichtlich gerührt.