Amanda Knox ist zum ersten Mal Mutter geworden

Amanda Knox, der "Engel mit den Eisaugen", und ihr Ehemann Christopher Robinson sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verriet sie in ihrem Podcast. Die Tochter des Paares heißt Eureka Muse.

Amanda Knox (34) und ihr Ehemann Christopher Robinson (39) sind erstmals Eltern geworden. Das verkündete Knox am Freitag (22. Oktober) . Demnach begrüßte das Paar eine Tochter namens Eureka Muse. Zudem .

"Das einzige Bild, das ich jemals in den sozialen Medien teilen werde"

"Seit meiner Entlassung habe ich mich bemüht, meine Identität zurückzugewinnen und die Menschen, die ich liebe, davor zu schützen, von Boulevardzeitungen ausgenutzt zu werden", schreibt Knox zu dem Foto, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Sie wisse, dass sie ihre Tochter "nicht zu 100 Prozent vor der Behandlung schützen kann", die sie erlitten habe, aber tue ihr Bestes. "Deshalb wird dies das einzige Bild von ihr sein, das ich jemals in den sozialen Medien teilen werde." kam die Tochter schon vor mehreren Monaten zur Welt.

Amanda Knox und ihr Ehemann sind seit 2015 liiert und heirateten 2018. Knox erlangte durch einen spektakulären Mordprozess in Italien Berühmtheit. Ein Gericht verurteilte sie 2009 als Täterin im Mord an ihrer Studienkollegin Meredith Kercher. Aufgrund ihres durchdringenden Blicks wurde sie von Medien als "Engel mit den Eisaugen" betitelt. 2015 wurde sie in letzter Instanz freigesprochen.