Amal und George Clooney fliehen vor den Waldbränden in Frankreich

Die Waldbrände in Südeuropa erreichen die Provence: George und Amal Clooney haben ihr Zuhause in Brignoles verlassen. In einem Brief an den Bürgermeister schreibt der Schauspieler, er wisse nicht, ob das Haus die Feuer übersteht.

George Clooney (65) und seine Frau Amal (48) haben ihr Zuhause in Südfrankreich wegen der Waldbrände verlassen. Ein Sprecher des Schauspielers , dass die Familie evakuiert wurde. Die Clooneys leben mit ihren neunjährigen Zwillingen Alexander und Ella in Brignoles in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, einer der Gegenden, in denen die Feuer aktuell wüten.

Bekannt wurde die Flucht durch einen Brief, den Clooney an den Bürgermeister von Brignoles geschrieben hat. "Lieber Didier, im Moment haben wir keine Ahnung, ob unser schönes Haus diesen schrecklichen Moment übersteht", heißt es darin laut dem Magazin.

Unterstützung versprochen

Statt über den möglichen Verlust seines Anwesens zu klagen, wendet sich der Schauspieler in dem Schreiben an die Menschen im Ort. "Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge betonen: Erstens hoffen wir, dass es euch und den Menschen unserer Stadt gut geht, und zweitens versichern Amal und ich euch, dass wir - egal, was mit unserem Dorf geschieht - Teil dieser Gemeinschaft sind und dazu beitragen werden, sie wieder zusammenzuführen."

Der Brief endet mit einem Satz: "Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben."

Die Feuer sind viermal so groß wie Paris

Die Lage in Frankreich ist dramatisch. Die Brandflächen haben inzwischen die vierfache Größe von Paris erreicht, . Laut in der Region Gironde rund 224.000 Menschen ihre Häuser verlassen, in der Provence-Alpes-Côte d'Azur weitere 3.000. In Spanien waren demnach mindestens 63.152 Menschen betroffen. In Griechenland kamen zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten ums Leben, . Auch Italien kämpft gegen die Flammen.

Warum die Clooneys überhaupt in der Provence leben

Dass ein Hollywoodstar seinen Hauptwohnsitz auf einem Bauernhof in Südfrankreich hat, ist kein Zufall. Clooney besitzt außerdem ein Anwesen in England, eine Villa am Comer See und ein Haus in der Nähe seiner Familie in Kentucky. Entschieden hat sich das Paar trotzdem für die Provence, und zwar wegen der Kinder.

"Ich hatte Angst davor, unsere Kinder in Los Angeles großzuziehen, in dieser Hollywood-Kultur", . "Ich hatte das Gefühl, sie würden niemals eine echte Chance im Leben bekommen. In Frankreich ist Prominenz den Leuten irgendwie ziemlich egal. Ich will nicht, dass sie herumlaufen und sich Sorgen um Paparazzi machen. Ich will nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer Leute verglichen werden."

Vom Bauernhof weg und wieder zurück

Der Alltag auf dem Land hat für Clooney eine gewisse Ironie. "Einen guten Teil meiner Kindheit habe ich auf einem Bauernhof verbracht, und als Kind habe ich die ganze Idee gehasst", erzählte er dem Magazin weiter. Für seine Kinder sehe er es heute anders: "Aber jetzt, für sie, ist es so, dass sie nicht am iPad hängen. Sie essen mit Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr wegräumen. Sie haben ein viel besseres Leben."

Schon im Februar 2025 , er hätte sich nie träumen lassen, einmal in einem Landhaus zu wohnen. "Als ich in Kentucky aufgewachsen bin, wollte ich nur weg von einem Bauernhof, weg von diesem Leben", so der Oscarpreisträger. "Jetzt finde ich mich in genau diesem Leben wieder. Ich fahre Traktor und all diese Dinge. Es ist die beste Chance auf ein normales Leben."