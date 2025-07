Amal Clooney: "Es wird immer schwieriger, private Momente zu schaffen"

Als eines der bekanntesten Paare Hollywoods stehen George und Amal Clooney permanent im Rampenlicht - umso wichtiger ist es ihnen, ihre Kinder vom Medienrummel fernzuhalten.

Amal Clooney (47) hat seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Die prominente Menschenrechtsanwältin und ihr Ehemann George Clooney (64) sind Eltern der achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander - und setzen alles daran, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch das ist nicht immer einfach, wie Clooney nun erzählt.

Amal und George Clooney wollen ihre Kinder schützen

"Es wird immer schwieriger, private Momente und Räume zu schaffen", offenbart Clooney in dem Gespräch. Um ihre Familie vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit zu schützen, haben sie und ihr Mann gemeinsam eine klare Entscheidung getroffen: "Wir tun also unser Bestes, um die Auswirkungen auf unsere Kinder zu minimieren. Wir halten sie aus der Öffentlichkeit raus, wir haben noch nie ein Foto von ihnen veröffentlicht oder ähnliches."

Statt sich ständig in der Öffentlichkeit zu zeigen, empfangen die Clooneys lieber Freunde in den eigenen vier Wänden - und greifen dabei zu ungewöhnlichen Maßnahmen. "Ich habe jetzt einen Telefonkorb, in den ich die Smartphones aller Gäste lege!", erzählt Amal Clooney. Ihr sei es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle sicher und frei fühlen. "Es ist wichtig, eine Balance zu finden, Zeiten mit der Familie und Freunden zu haben, in denen jeder einen sicheren und offenen Austausch pflegen kann", erklärt die Juristin.

Hollywoods Traumpaar ist seit über zehn Jahren verheiratet

Jahrelang galt George Clooney als Hollywoods begehrtester Junggeselle - bis er 2013 durch einen gemeinsamen Freund seine zukünftige Ehefrau kennenlernte. Nur ein Jahr später gaben sich der Schauspieler und die Anwältin in Venedig das Jawort. 2017 kamen ihre Zwillinge zur Welt - und das, obwohl Clooney eigentlich nie Kinder wollte.

"Ich wollte ursprünglich nicht mal heiraten. Ich wollte keine Kinder", verriet der 64-Jährige einst . Doch als die heute 47-Jährige in sein Leben trat, verliebte er sich "Hals über Kopf": "Ich wusste in dem Moment, als ich sie traf, dass alles anders sein würde."