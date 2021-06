Am Geburtstag: Mark Wahlberg erinnert an seine verstorbene Mutter

Mark Wahlberg feierte am 5. Juni seinen 50. Geburtstag. Auf Instagram teilte er ein Erinnerungsfoto mit seiner verstorbenen Mutter Alma. Sie war an Demenz erkrankt.

Mark Wahlberg (50) erinnert mit einem rührenden Post an seine verstorbene Mutter Alma. Der Schauspieler feierte am 5. Juni seinen 50. Geburtstag. auf dem er mit seiner Mutter zu sehen ist. Alma Wahlberg (1942-2021) verstarb im April dieses Jahres an den Folgen einer Demenzerkrankung. "Vermisse dich", schrieb Mark Wahlberg unter seinem Post. Das Familienfoto scheint auf einem Konzert der New Kids on the Block entstanden zu sein, der Band von Wahlbergs Bruder Donnie (51).

"Sie ist ein wunderschöner Engel"

Der Post des "Ted"-Stars erreichte nach wenigen Stunden schon über 400.000 Likes. Zahlreiche Fans und Freunde Wahlbergs kommentierten das Foto mit Herz-Emojis. "Sie ist ein wunderschöner Engel, der über dich und deine Familie wacht", schrieb eine Nutzerin. "Sie wird für immer in deinem Herzen leben", kommentierte ein weiterer Fan.