"ALS Ice Bucket Challenge"-Gründer Pat Quinn mit 37 Jahren gestorben

Die "ALS Ice Bucket Challenge" ist das wohl größte virale Internetphänomen der vergangenen Jahre. Jetzt ist Mitgründer Pat Quinn im Alter von nur 37 Jahren gestorben.

Pat Quinn bei einem Auftritt in New York.

Debby Wong/Shutterstock.com Pat Quinn bei einem Auftritt in New York.

Pat Quinn, einer der Mitbegründer der "ALS Ice Bucket Challenge", ist am Sonntag im Alter von 37 Jahren gestorben. In dem Statement heißt es: "Pat kämpfte tapfer gegen ALS und inspirierte alle um ihn herum. Diejenigen von uns, die ihn kannten, sind am Boden zerstört, aber dankbar für alles, was er getan hat, um den Kampf gegen ALS voranzutreiben."

Die "Ice Bucket Challenge" wurde 2014 zu einem Internetphänomen. , indem sie sich Eiswasser aus Kübeln über den Kopf kippten, um auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen. Mehr als 200 Millionen US-Dollar wurden dadurch weltweit an die ALS Association gespendet. Die Organisation erklärte damals, dies sei "wahrscheinlich die größte Spende abseits einer Katastrophe oder eines Notfalls".

Diagnose 2013

Quinn, der in Yonkers, New York, lebte, war 30 Jahre alt, als bei ihm im März 2013 ALS diagnostiziert wurde. Laut der ALS Association hat er nach seiner Diagnose eine Gruppe von Unterstützern, "Quinn for the Win", gegründet, um Mittel für den Kampf gegen ALS zu sammeln und auf die Krankheit aufmerksam zu machen.

Im Dezember 2019 war Pete Frates mit 34 Jahren gestorben, auch er machte die "Ice Bucket Challenge" berühmt. Der ehemalige US-College-Baseballspieler war einer der ersten überhaupt, der 2014 auf die später virale "ALS Ice Bucket Challenge" reagierte und für Reichweite sorgte. Der Sportler war 2012 erkrankt.