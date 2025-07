Als Freunde: Dinner von Katy Perry und Ex-Premier Justin Trudeau

Erst vor Kurzem haben Sprecher die Trennung von Katy Perry und Orlando Bloom bestätigt. Jetzt wurde die Sängerin mit Justin Trudeau in einem Restaurant gesichtet. Offenbar war das Treffen aber rein freundschaftlich.

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) haben am Montag gemeinsam ein Abendessen in Montréal genossen. zeigt die Sängerin und den Ex-Premierminister von Kanada, wie sie sich an einem Tisch im Restaurant Le Violon angeregt unterhalten. Der Mitinhaber und Koch Danny Smiles soll sie an ihrem Platz begrüßt haben. Perry und Trudeau genossen einem Augenzeugen zufolge Cocktails und teilten sich mehrere Gerichte. Später sollen sie sich persönlich beim Küchenpersonal bedankt haben.

Trotz der Tatsache, dass beide derzeit Single sind, handelte es sich bei dem Treffen offenbar nicht um ein Date. Laut Smiles deutete nichts auf eine romantische Verbindung hin. Auch öffentliche Zärtlichkeiten blieben aus. Sie sollen sich nur als Freunde verabredet haben.

Katy Perry nach zehn Jahren Beziehung wieder single

Erst Anfang des Monats bestätigten Sprecher von Katy Perry und Ex-Partner Orlando Bloom (48) ihre Trennung nach langen Spekulationen. "Aufgrund des großen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren", hieß es in einem Statement, das auch . Zusammen haben sie Tochter Daisy Dove (4).

Rund zehn Jahre waren die Popsängerin und der Schauspielstar ein Paar - mit kurzer Unterbrechung. 2017 trennten sich die beiden, fanden kurz darauf jedoch wieder zusammen. 2019 ging der "Fluch der Karibik"-Darsteller vor Perry auf die Knie.

Justin Trudeau und Exfrau trennten sich 2018

Justin Trudeau ist bereits seit Längerem single. Im August 2018 gaben er und seine damalige Ehefrau Sophie Gregoire Trudeau (50) ihre Trennung nach 18 Ehejahren bekannt. "Wie immer bleiben wir eine enge Familie, die sich gegenseitig und alles, was wir aufgebaut haben und weiterhin aufbauen werden, tief liebt und respektiert", erklärten sie damals auf Instagram. Zusammen haben sie drei Kinder: Söhne Xavier (17) und Hadrien (11) sowie Tochter Ella-Grace (16).