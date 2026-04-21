Als erster Deutscher: Toni Kroos für Stiftungsarbeit mit besonderem Preis ausgezeichnet

In Madrid wurde Ex-DFB-Spieler Toni Kroos mit dem Laureus Sporting Inspiration Award geehrt - als erst vierter Preisträger überhaupt und erster Deutscher. Der Preis wurde ihm von Tennis-Legende Novak Djokovic überreicht.

Der ehemalige Fußball-Star Toni Kroos (36) ist bei den Laureus World Sports Awards 2026 mit dem Sporting Inspiration Award ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Montagabend im Palacio de Cibeles in Madrid statt. Der Preis wurde dem 36-Jährigen von Novak Djokovic (38) überreicht. Kroos ist erst der vierte Preisträger dieser Kategorie, die seit 2017 vergeben wird, und der erste Deutsche überhaupt. Vor ihm erhielten das Refugee Olympic Team (2017), JJ Watt (2018) und Mohamed Salah (2021) die Auszeichnung. Der Preis wird an Personen verliehen, deren Leistungen über sportliche Erfolge hinausgehen.

: "Diesen Laureus Sporting Inspiration Award zu erhalten, ist eine ganz besondere Ehre, umso mehr, als ich mich in der Gesellschaft so vieler Sportgrößen befinde - und das in Madrid, der Stadt, in der ich viele unglaubliche Momente meiner Karriere erlebt habe." Der Fußball habe ihm nicht nur unvergessliche Momente beschert, sondern auch eine Plattform gegeben. "Ich war immer der Überzeugung, dass damit die Verpflichtung einhergeht, etwas zurückzugeben."

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Darum wurde Toni Kroos ausgezeichnet

Kroos hatte im Sommer 2024 seine Karriere bei Real Madrid beendet. Zuvor hatte er mit dem spanischen Klub fünf Champions-League-Titel gewonnen, mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister. Hintergrund der Auszeichnung ist vor allem das soziale Engagement des Mecklenburgers. Seit 2015 unterstützt die Toni-Kroos-Stiftung schwerkranke Kinder und ihre Familien in Deutschland - schnell und unbürokratisch, etwa bei der Finanzierung von Therapien, Hilfsmitteln oder der Erfüllung von Wünschen. Die laufenden Kosten der Stiftung trägt Kroos privat.

2024 folgte die Toni-Kroos-Akademie in Madrid, die laut Laureus "ein Trainingsprogramm anbietet, das auf Respekt, Verantwortung und persönlicher Entwicklung basiert". Als Sportler des Jahres wurde Carlos Alcaraz (22) ausgezeichnet, als Sportlerin des Jahres Aryna Sabalenka (27) - beide amtierende US-Open-Champions. Den Award für Behindertensportler des Jahres erhielt der brasilianische Para-Schwimmer Gabriel Araujo (24), dreifacher Weltmeister. Paris Saint-Germain wurde als Mannschaft des Jahres geehrt. Formel-1-Weltmeister Lando Norris (26) erhielt den Preis für den "Durchbruch des Jahres".