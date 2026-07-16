Als ARD-Experte: Mehmet Scholl sendete seinen Töchtern geheime Handzeichen

Jahrelang stand Mehmet Scholl als TV-Experte für die ARD vor der Kamera. Wie seine Tochter Josefine nun in der ProSieben-Reihe "Born Famous" erzählte, ließ sich die Familie des Ex-Profikickers keinen seiner Fernsehauftritte entgehen - aus gutem Grund.

WDR / Sachs 2 Sie galten viele Jahre als eingespieltes Team bei den Begegnungen der Nationalmannschaft in der ARD: Moderator Matthias Opdenhövel (links) und Experte Mehmet Scholl.

Als Mehmet Scholl bei der Fußball-EM 2008 seinen Posten als ARD-Experte antrat, war seine Tochter Josefine erst wenige Wochen alt. Wie die inzwischen 18-Jährige nun im ProSieben-Format "Born Famous" verriet, verfolgten sie und ihre Schwester Polli in den darauffolgenden Jahren jeden TV-Auftritt ihres Vaters gebannt - auch, weil der ehemalige Bayern-Spieler geheime Botschaften an seine Kinder sendete.

"Wir haben immer Zeichen mit Papa ausgemacht", erzählt die Schülerin in der Reality-Doku. "Dass wenn er an uns denkt, dass er seine Hand so auf den Tresen stellt." Dieses Signal hätten Mehmet Scholl und seine Töchter "die Pyramide" genannt. "Und dann haben wir immer gesehen, dass Papa uns vermisst hat und an uns gedacht hat."

Auch der ehemalige Profikicker selbst kann sich noch gut an die Abmachung mit seiner Familie erinnern. "Ich heul' gleich", gesteht er, als seine Tochter über die damalige Zeit spricht. "Das ist so rührselig irgendwie."

Josefine Scholl: "Die Trennung von meinen Eltern war nicht so einfach für mich"

Dass die Liebe ihrer Eltern zerbrach, als sie acht Jahre alt war, belastete Josefine Scholl damals schwer. "Die Trennung von meinen Eltern war nicht so einfach für mich. Wir waren ja noch relativ jung, das hat auch meine Schwester und mich zusammengeschweißt", erzählt sie in der Sendung. Inzwischen sei das Verhältnis zwischen ihren geschiedenen Eltern ein gutes - "das war auch mal anders", erinnert sich der Promi-Nachwuchs.

Obwohl sie bei ihrer Mutter lebe, "liebe" sie es, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Wie er will auch Josefine eine Karriere im Rampenlicht einschlagen - etwa als Model oder Influencerin. "Sie wird im Guten lernen, sie wird im Schlechten lernen", glaubt Mehmet Scholl. "Ich weiß nicht, wie bekannt sie wird. Aber sie wird sehen: Das hat wunderbare Seiten, und es hat aber auch brutale andere Seiten." Warnen müsse er seine Tochter nicht, findet der 55-Jährige: "Die Josi macht halt einfach."

Zu sehen gibt es "Born Famous - Fluch oder Segen?" immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und Joyn.