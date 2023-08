"AlpenHerz goes Kitzbühel" – Simone Ballack feiert ersten Auftritt mit Freund: "Rot wie die Liebe"

Simone Ballack und ihr neuer Freund Heiko Grote, Laura-Marie Geissler, Ella Kamps, Jeannette Graf, Julia Haupt und Co. feiern die neue Repräsentanz von Sandra Abt in Kitzbühel.

Dirndl-Fans waren am Freitag in Kitzbühel an der richtigen Adresse. Trachten-Designerin Sandra Abt vom Label "Alpenherz" hatte zur Eröffnungsfeier ihrer neuen Repräsentanz in der Vorderstadt 21 eingeladen. Sie ist jetzt mit ihren Kollektionen im Shop "Passage 3" vertreten, und dies wurde nun ausgiebig mit einer großen Trachtenparty gefeiert – mit Drinks, Fingerfood, Brezeln in Herzform und auch mit zahlreichen prominenten Gästen vor Ort.

Simone Ballack trägt Dirndlschleife rechts: "Hab gar nicht darüber nachgedacht"

Love was in the Air beim Opening von "AlpenHerz" in Kitzbühel…. Im Blitzlicht standen Simone Ballack und ihr neuer Lebensgefährte Heiko Grote. Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit und Simone Ballack trug die Schleife ihres roten "AlpenHerz"-Dirndls aus Samt rechts gebunden – was vergeben bedeutet: "Ich habe sie automatisch rechts gebunden und gar nicht darüber nachgedacht", meinte sie lachend.

Mit neuem Freund Heiko Grote startet Simone Ballack in den Liebes-Urlaub

Von der Trachtenparty geht es für die Münchnerin und ihren neuen Partner direkt weiter, wie sie sagte: "Kitzbühel ist aber nur eine Zwischenstation für uns, morgen geht es in den Urlaub. Das Ziel wird nicht verraten." Rot ist die Farbe der Liebe – ist das rote Dirndl ein Zeichen? "Ich mag die Farbe Rot, aber klar: Rot wie die Liebe", meinte Simone Ballack. Den Medienrummel und das Blitzlichtgewitter nahm sie gelassen: "Für mich ist das normal, denn ich bin das ja gewöhnt. Ich denke, für Heiko ist es eher ungewohnt. Aber alles ist gut."

Trachten-Designerin Sandra Abt erklärt Trends für die Wiesn 2023

Sandra Abt freute sich über die gut gelaunte Gästeschar und hatte gute Tipps für die kommende Trachten-Saison sowie fürs Oktoberfest parat: "Im Trend liegen Stoffe wie Samt in knalligen Farben wie Pink, Rot, Königsblau und Grün. Außerdem gedeckte Töne wie Dunkelblau oder auch Schwarz. Die Blusen haben Flügelärmchen und die Damen dürfen wieder etwas mehr Ausschnitt zeigen. Die Blusen sind nicht mehr so hochgeschlossen, wie in den Vorjahren." Und was tragen die Männer? "Die Muster werden ruhiger, und es geht insgesamt zum Traditionellen." Was bleibt 2023 im Schrank? "Zu kurze Dirndl und alles was knistert und zu laut ist", meinte Sandra Abt schmunzelnd.

Ochsenknecht-Verlobte Laura-Marie: Plant sie eine Hochzeit im Dirndl?

Rennfahrerin Laura-Marie Geissler und ihre Mutter Daniela kamen beide in "AlpenHerz": "Ich bin Münchnerin und liebe die Tracht", so Laura-Marie Geissler. "Ich liebe traditionelle und hochgeschlossene Dirndl, deswegen bin ich bei Sandra Abt bestens aufgehoben." Ihren Lebensgefährten Jimi Blue hatte sie nicht mitgebracht: "Er ist mit in Kitzbühel, und wir waren gemeinsam beim Tennis-Turnier, den Generali Open." Könnte sie es sich vorstellen, in Tracht zu heiraten? "Mal sehen. So weit sind wir mit der Planung noch nicht", meinte sie.

Welche weiteren Promis in Kitzbühel auf der Trachtenparty in Dirndl und Lederhose feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.