Prominente haben einen besonderen Rückzugsort gefunden. Zwei Autostunden von München entfernt liegt das Bergdorf Prechtlgut in Wagrain. In den Chalets verbringt DJ Ötzi nicht nur private Auszeiten mit seiner Frau, sondern nahm dort auch Musik-Clips mit Tochter Lisa-Marie Friedle auf.

Wenn DJ Ötzi dem Trubel entfliehen möchte, zieht es ihn in die Salzburger Alpen. Genauer gesagt ins Bergdorf Prechtlgut in Wagrain (Österreich). Das Chalet-Resort hat sich für den Schlagerstar zu einem besonderen Rückzugsort entwickelt. Die AZ weiß: Gemeinsam mit seiner Frau Sonja war DJ Ötzi dort bereits mehrfach zu Gast und fand genau die Mischung aus Ruhe, Natur und Komfort, die er sucht. Auch andere Promis waren dort bereits zu Gast.

Luxus-Chalets in Österreich: Bergdorf Prechtlgut von Manuel Aster und Carina Neumann

Geführt wird das Bergdorf von Manuel Aster und Lebensgefährtin Carina Neumann. Die beiden haben mit viel Gespür für Details eine Mischung aus alpiner Ursprünglichkeit und diskreter Exklusivität geschaffen. "Urlaub wie damals – mit dem Luxus von heute", so das Credo der Gastgeber.

Wellnessen und Wohlfühlen: Zwischen Luxus und Ursprünglichkeit

Das Bergdorf Prechtlgut besteht aus acht Chalets, die alpine Tradition mit modernem Wohngefühl verbinden. Besonders prägend ist dabei der Einsatz natürlicher Materialien wie Loden, Leinen und jahrhundertealtem Altholz, das den Häusern ihren warmen, urigen Charakter verleiht.

Privatsphäre und Zeit als größter Luxus: Das Bergdorf Prechtlgut gibt Raum für Urlaub im eigenen Rhythmus. © Bergdorf Prechtlgut

Auszeit in den Bergen: Privater Spa und maximale Privatsphäre

Gleichzeitig sorgen moderne Technologien und hochwertiger Service für den nötigen Komfort. Dazu gehören ein eigener Almspa in jedem Chalet mit Sauna, Infrarotfunktion, freistehender Badewanne und Hot Tub auf der Terrasse. Das Konzept: maximale Privatsphäre, kombiniert mit Fünf-Sterne-Niveau.

Jedes Chalet hat einen eigenen Almspa. © Bergdorf Prechtlgut

Frühstück, Mittagessen und Dinner: Full-Service aus dem Restaurant Prechtlstadl

Jedes Chalet ist mit einer voll ausgestatteten Zirbenholzküche versehen und bietet damit die Möglichkeit, ganz nach den eigenen Wünschen zu kochen. Wer sich lieber kulinarisch verwöhnen lassen möchte, genießt im Restaurant Prechtlstadl traditionelle österreichische Spezialitäten. Für zusätzlichen Komfort können Frühstück, Snacks oder ein À-la-carte-Abendessen direkt ins Chalet bestellt werden, um die entspannte Atmosphäre und die idyllische Bergkulisse in privater Umgebung auszukosten.

Zwei Autostunden von München entfernt liegt die Anlage von Manuel Aster und Partnerin Carina Neumann. © Bergdorf Prechtlgut

DJ Ötzi drehte dort Videos

Die einzigartige Kulisse inspirierte auch DJ Ötzi. Der erfolgreiche Unterhaltungskünstler nutzte das Prechtlgut als Rückzugs- und Aufnahmeort für Videos zu Songs aus seinem Album "Weihnachts-Memories". Ein Klavier wurde aufgestellt, um die besondere Atmosphäre musikalisch einzufangen. Zwischen verschneiten Gipfeln, Kaminfeuer und absoluter Ruhe entstanden Clips fernab künstlicher Greenbox-Settings. Ebenfalls vor der Kamera mit dabei: DJ Ötzis Tochter Lisa-Marie Friedle.

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Rückzug, Natur und völlige Entschleunigung

Das Prechtlgut setzt bewusst auf Entschleunigung. Auch im Sommer. Yoga, Meditation, Naturbadeteich und individuelle Spa-Angebote gehören ebenso dazu wie die Möglichkeit, den Aufenthalt völlig flexibel zu gestalten. Aktivurlauber kommen auf ihre Kosten: Rund 230 Kilometer Wanderwege, Bike-Strecken und mehrere Golfplätze liegen in unmittelbarer Umgebung.

Entspannte Promi-Gäste genießen private Momente

Viele Prominente schätzen die abgeschiedene Lage und den exklusiven Komfort des Prechtlguts. Bekannte TV-Stars, beliebte Star-Köche, hochrangige Politiker und mehrere FC-Bayern-Spieler haben hier bereits mit ihren Partnerinnen private Urlaubstage verbracht. Diskretion gehört dabei zum Konzept des Hauses – und dürfte einer der Gründe sein, warum viele VIP-Gäste immer wieder zurückkehren.