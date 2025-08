Almrauschparty in Kitzbühel: Promi-Auflauf auf 1200 Meter Höhe

Zum 21. Mal lädt Kult-Wirtin Rosi Schipflinger zur legendären Almrauchparty nach Kitzbühel und zahlreiche Promis folgten dem Ruf.

Uwe Brandl 10 Zeigte beim "Hau den Lukas", was in ihm steckt: der österreichische Schauspieler Jakob Seeböck.

Einer der absoluten Top-Events des Kitzbüheler Alpensommers ist, ohne Zweifel, die Almrauschparty in Rosi’s Sonnenbergstuben. Am Freitag, 1. August, war es wieder soweit. Bereits zum 21. Mal luden die Sonnenbergstuben-Wirte Rosi und Fridel Schipflinger in die Kitzbüheler Bergwelt, um eine zünftige Nacht in Tracht zu feiern.

Und wenn Kult-Wirtin Rosi Schipflinger zum Feiern einlädt, dann lassen Stars & Sternchen alles andere stehen und liegen. Auf 1200 Meter Höhe waren über 450 Partygäste bei jeder Menge kulinarischen Leckereien und Livemusik in allerbester Feierlaune. Besonders der eigens errichtete kleine Jahrmarkt mit Schießbuden, "Hau den Lukas", Bierkrugschieben und vielem mehr kam bei den Gästen sehr gut an.

Drews und Co.: Zahlreiche Promis bei der Almrauschparty in Kitzbühel

Unters Partyvolk mischten sich Musiklegende Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona und Tochter Joelina. Der Schlagersänger freute sich ganz besonders über das Wiedersehen mit Wirtin Rosi. Vor vielen Jahren produzierte Drews sogar einen Song auf der Sonnbergstuben mit dem Titel "Gib mir einen Kuss".

Schlagerlegende Jürgen Drews mit Frau Ramona nebst Tochter Joelina und Freund Adrian. © Uwe Brandl

Zu den weiteren Partygästen zählten u. a. der österreichische Schauspieler Jakob Seeböck mit Familie, Miss Alpin 2024 Larissa Ranacher, SAT.1-Hochzeitsexpertin Dr. Sandra Köhldorfer, die ORF "Dancingstars" Herby Stanonik und Anna Strigl sowie Society-Lady Kathi Stumpf.

Simone Lugner mit Sonnenbergstuben-Wirte Rosi Schipflinger. © Uwe Brandl

Besonders emotional war der Besuch auch für Simone Lugner. Genau vor einem Jahr war sie auch Gast auf der Almrauschparty, ihr Ehemann Richard "Mörtel" Lugner war da noch am Leben.