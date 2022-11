Alles Gute, König! Charles feiert 74. Geburtstag

Am heutigen Montag wird Charles III. 74 – es ist sein erster Geburtstag als Monarch. Welche Hürden jetzt vor ihm liegen.

Es ist kein runder Geburtstag und doch ist der heutige Tag sehr besonders für ihn: Charles III. wird 74, aber es ist sein erster Geburtstag als König – und der erste Geburtstag ohne seine Mutter Queen Elizabeth II. († 96).

Charles auf dem Thron: Erstes Fazit als König?

Während andere Menschen in seinem Alter längst im Ruhestand sind, geht für Charles sein Berufsleben jetzt erst so richtig los. Seit gut zwei Monaten ist er auf dem britischen Thron, nachdem er die Nachfolge seiner am 8. September gestorbenen Mama angetreten hat.

Mit Queen Elizabeth, Sohn William und Enkel Prinz George 2019. © Ranald Mackechnie/PA Wire/dpa

Wer dachte, die Königin würde eine riesige Lücke hinterlassen, wurde überrascht. Charles kam mit seiner Empathie, seiner Präsenz und seinem Pflichtgefühl während der Trauerfeierlichkeiten bei den Menschen gut an.

Wie Queen Elizabeth: König Charles als Anker der Stabilität

Auch mit seinen für ihn typischen emotionalen Ausbrüchen hat er Sympathien gewonnen – beispielsweise, als er vor einer laufenden Kamera über einen auslaufenden Tintenfüller fluchte.

Natur und Umweltschutz liegen ihm am Herzen: Hier pflanzt König Charles eine Linde in der Nähe des Teehauses im Garten vom Buckingham Palast. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die Erkenntnis: Auch der König ist nur ein Mensch. Dass die britische Regierung in seinen Anfangszeiten auf dem Thron im Chaos versank, kam Charles ebenfalls zugute. Er war plötzlich, ohne, dass er sich groß anstrengen musste, ein Anker der Stabilität – wie es seine Mutter über so viele Jahrzehnte war.

Kurz vorm Geburtstag: Charles, Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate (l.) besuchen am Wochenende das Festival of Remembrance. © Chris Radburn/Reuters Pool/AP/dpa

Zwei Hürden und eine Bewährungsprobe für König Charles

Große Bewährungsprobe wird für Charles die traditionelle Weihnachtsansprache. Da wendet er sich zum ersten Mal unabhängig an die Nation.

Zwei Hürden hat er dann im nächsten Jahr zu meistern. Erst erscheinen am 10. Januar die Memoiren seines nach Kalifornien geflohenen Sohnes Prinz Harry (38) – und am 6. Mai findet die Krönung statt.

Inmitten einer Krise der Lebenshaltungskosten könnte zu viel Pomp auf Kosten der Steuerzahler vielen Menschen sauer aufstoßen.