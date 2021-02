Alle Infos zu "Let's Dance" 2021: Konzept, VIP-Kandidaten und Sendetermine

Bei RTL heißt es für ausgewählte Promi-Kandidaten wieder: "Let's Dance". Wer darf 2021 mittanzen? Wann laufen die Folgen der neue Staffel? Gibt es Änderungen bei Jury und Moderatoren?

In der neuen Staffel "Let's Dance" schwingen die Promis auch 2021 wieder das Tanzbein. Wer ist dabei und wer nimmt hinter dem Jurypult Platz?

Auch 2021 gibt es wieder eine neue Staffel der beliebten Tanz-Show "Let's Dance". Seit 2006 schwingen die Promis schon das Tanzbein, dieses Jahr läuft bereits die 14. Staffel.

Starttermin von "Let's Dance" 2021: Ab wann dürfen die Promis tanzen?

Die Promis tanzten sich schon für die erste Folge "Let's Dance" warm. Ab dem 26. Februar 2021 müssen die VIP-Kandidaten unter anderem Tango, Walzer, Rumba, Cha Cha Cha und Quickstep vorführen.

In der ersten Sendung, der traditionellen Kennenlern-Show, werden allerdings noch keine Promis rausgeworfen. Erst am 5. März startet der offizielle Promi-Wettkampf.

Welche Promis sind bei Let's Dance dabei?

2021 hat RTL vor allem mit einem Kandidaten für große Überraschung gesorgt. Nach seinem Ausstieg bei der "Tagesschau" beweist sich Jan Hofer auf dem Tanzparkett.

Nicolas Puschmann sorgt bei "Let's Dance" 2021 für eine Premiere. Der ehemalige "Prince Charming" schwingt das Tanzbein mit einem Mann. Damit tritt er in die Fußstapfen der Sängerin Kerstin Ott, die 2019 als erste Kandidatin mit einer Frau tanzte.

Weitere VIP-Teilnehmer sind Erol Sander, Senna Gammour, Lola Weipper, Ilse DeLange, Auma Obama, Vanessa Neigert, Kai Ebel, Rúrik Gíslason, Kim Riekenberg, Mickie Krause, Valetina Pahde und Simon Zachenhuber.

"Let's Dance" 2021 in Corona-Zeiten: Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

Bereits 2020 mussten die "Let's Dance"-Macher wegen der Corona-Pandemie Änderungen an Konzept und Ablauf vornehmen. Waren am Anfang der Staffel noch zahlreiche Zuschauer live im Studio, musste mittendrin plötzlich auf Publikum verzichtet werden. Auch 2021 tanzen die "Let's Dance"-Promis vor leeren Rängen.

Welche Moderatoren führen bei "Let's Dance" 2021 durch die Sendung?

Bei dem Moderatoren-Duo hat es keine Änderung gegeben. Neben Daniel Hartwich führt auch wieder Victoria Swarowski, die 2016 selbst bei "Let's Dance" tanzte und sogar gewann, durch die Sendung.

Jury bei "Let's Dance" 2021: Wer bewertet die tanzenden Promis?

Joachim Llambi gilt in der Tanzshow als der härteste Juror, der auch mal Klartext spricht. Natürlich will RTL auch 2021 nicht auf ihn verzichten. Neben ihm nehmen Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez am Jurypult Platz.